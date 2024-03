La reacción de Arturo Vidal tras caer en el grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores: “Me encantó” (VIDEO)

Alianza Lima volverá a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde tras el sorteo de la edición 2024 quedó anclado en el grupo A, en el que también están el brasileño Fluminense (campeón actual), el paraguayo Cerro Porteño y el chileno Colo Colo.

El ‘Cacique’ es de los elencos más tradicionales de su país y llegó a los grupos de la Copa Libertadores tras eliminar en las fases previas a Godoy Cruz y a Sportivo Trinidense. Solo una vez ganó el gran título continental (1991) y en los últimos 16 años apenas una vez logró pasar a las instancias finales (2018), por ello Colo Colo trajo de regreso para esta temporada a Arturo Vidal.

Arturo Vidal, rival de Alianza Lima

El ‘crack’ chileno es el gran refuerzo de Colo Colo en el año y no dejó pasar el sorteo tras conocer a sus próximos rivales. En su canal de Twitch, Arturo Vidal se pronunció tras establecerse el camino de su elenco en el grupo A de la Libertadores.

“Rico grupo… me encantó”, dijo el ‘King’ apenas se definió la Zona A. “No hay ningún grupo de la muerte. Están todos parejos. Así que vamos no más Colo Colo. Es un muy buen sorteo. Me gustó mucho”, dijo.

El ‘Cacique’ debutará enfrentando a Cerro Porteño, luego enfrentará a Fluminense y en la tercera fecha visitará a Alianza Lima. Arturo Vidal resaltó no temer que competir con el actual campeón del torneo.

“Los chilenos por historia siempre hacemos partidos buenos contra los más fuertes. Si vamos a dejar una huella, hay que hacerlo con los grandes. El que tenga miedo mejor que no nazca”, señaló.

Asimismo, Arturo Vidal, fiel a su estilo, le respondió a los fanáticos quienes reaccionaron de manera poco favorable al sorteo de Colo Colo. “¿Cómo que cagamos, mi gente? Vamos a ir a la pelea, a muerte”.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Grupo A

Fecha 1: Alianza Lima vs. Fluminense (Estadio Alejandro Villanueva – Lima)

Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima (Estadio Gral. Pablo Rojas – Asunción)

Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima (Estadio Monumental – Santiago)

Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño (Estadio Nacional – Lima)

Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo (Estadio Nacional – Lima)

Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima (Estadio Maracaná – Río)

