Gratis HD, Barcelona SC contra The Strongest EN VIVO: canales y horarios FOX Sports por Copa Libertadores. | Fuente: Conmebol

Barcelona SC vs. The Strongest hoy EN VIVO vía FOX Sports: mira aquí gratis ONLINE ahora señal TV EN DIRECTO gratis en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Libertadores. Está programado para las 9:00 p.m. hora peruana y ecuatoriana, y 10:00 p.m. en Bolivia.

Barcelona SC vs. The Strongest: alineaciones confirmadas

Barcelona SC: Burrai; Castillo, León, Riveros, Pineida; Pinatares, Molina, Martínez, Hoyos; Díaz y Garcés Acosta.

The Strongest: D. Vaca; Jesús Sagredo, Castillo, Bejarano, José Sagredo; Valverde, Wayar, Willie; Torres, R. Vaca y Reinoso.

Barcelona SC vs. The Strongest EN DIRECTO: ver minuto a minuto

El Estadio del Barcelona SC ante The Strongest: