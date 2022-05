Boca Juniors: DT de Always Ready dijo que el árbitro Kevin Ortega estaba comprado | Fuente: AFP

Alta tensión en la Copa Libertadores. Boca Juniors consiguió una victoria clave en La Paz ante Always Ready para colocarse en el segundo lugar del grupo E. Eduardo Salvio marcó el único gol del partido, sin embargo, este se produjo en un marco de polémica, pues el árbitro peruano Kevin Ortega cobró penal ante una falta que no existió.

Esto encendió al conjunto boliviano y, por si fuera poco, Always Ready denunció que la terna arbitral habría recibido regalos de parte de Boca Juniors, hecho no penalizado por Conmebol, pero que aumentó las suspicacias.

Quien salió al frente fue el entrenador Eduardo Villegas, quien no escatimó en decir que el juez Kevin Ortega estaba comprado. “Sentimos que nos robaron”, dijo en entrevista con ‘Platea Baja'.

"No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza”, remarcó el estratega.

Así fue el penal Kevin Ortega cobró a favor de Boca Juniors

Así fue el penal que Kevin Ortega concedió a Boca Juniors en la Copa Libertadores | Fuente: ESPN

Boca Juniors ganó en La Paz y se puso segundo en el grupo E con 6 puntos, detrás del líder Corinthians (1° con 7). Los ‘xeneizes’ superan a Deportivo Cali (3° con 5) y Always Ready (4° con 4). Si no vencían en La Paz, seguirían en la última casilla.

"Por una camiseta no te puedes parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia...Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal, pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle", apuntó Eduardo Villegas.

El gol de Boca Juniors se produjo por la vía del penal, cuando Eduardo Salvio chocó con el arquero Gimenez. No existió la falta, pero Kevin Ortega cobró la pena máxima.

"Nuestro arquero va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes. Salvio actúa. Fue un engaño hacia el árbitro, Salvio la hizo bien y se la comió el árbitro", señaló el DT.

"No es una acusación, es una suposición. ¿Si me preguntan si nos robaron? Yo digo que sí. No puedo probar que se hayan parcializado tanto por una camiseta. Lo que sí puedo probar es que le regalaron cosas. Y quedaron mal", sentenció el estratega de Always Ready sobre la actuación del árbitro peruano Kevin Ortega en la Copa Libertadores.





