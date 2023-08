Boca vs. Racing EN VIVO: a qué hora juegan y por dónde ver el partido por Copa Libertadores

Boca Juniros vs. Racing Club EN VIVO: se enfrentan este miércoles 23 de agosto por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por las señales de ESPN 2, Star Plus y Fox Sports. También podrás escuchar el partido en exclusiva por RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y conocer las incidencias y goles EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

¿Cómo llega Boca Juniors al partido por Copa Libertadores?

Jorge Almirón, quien fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2017 como técnico del Lanús, contará con el mismo equipo que el pasado viernes derrotó al Platense (3-1) en el inicio de la Copa de la Liga Argentina.

Con el uruguayo Edinson Cavani expectante por lograr su primer gol en el torneo continental, el Xeneize tiene un saldo a favor sobre los de Avellaneda: de los 214 partidos disputados de manera oficial, Boca ganó 93

Por su parte, los albicelestes llegan tras empatar 1-1 con Unión en la primera fecha del torneo del segundo semestre en Argentina y aspiran a lograr un buen marcador para la decisión final en el 'Cilindro' de Avellaneda.

¿Cómo llega Racing al partido por Copa Libertadores?

El banco de suplentes de Racing Club acaparará todas las miradas cuando se mida a Boca Juniors en uno de los clásicos del fútbol argentino.

Dentro de una carrera internacional, que incluyó a Real Madrid, Valencia y Roma, el entrenador desarrolló buena parte de su historia como futbolista profesional en el Xeneize, con el que ganó seis títulos locales, una Copa Sudamericana y dos Recopas.

No será la primera vez que se mida a Boca Juniors. De hecho, le arrebató el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

Ambas entidades saben lo que es ganar el máximo trofeo del continente. Racing conquistó la de 1967, mientras que Boca aspira a igualar esta temporada el récord de otro argentino, Independiente, tras ganar seis: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

No obstante, su recuerdo más cercano de una final es la de 2018, la que perdió ante su máximo rival, River Plate. Y uno de sus verdugos, el colombiano Juanfer Quintero, autor del gol que rompió la igualdad en la prórroga del duelo de vuelta (que acabó 3-1) y elegido mejor jugador del encuentro, es el fichaje estrella de la 'Academia' y podría ser titular este miércoles.

[ENTRENAMIENTO-MARTES]



Gimnasio.

Después, en el Predio Tita, hubo tareas tácticas y de pelota parada.

Los convocados para enfrentar a Boca quedan concentrados para el partido de este miércoles.



¡VAMOS RACING! pic.twitter.com/JwWYW8WxcT — Racing Club (@RacingClub) August 22, 2023

Boca vs. Racing: posibles alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda, Maximiliano Romero y Juan Fernando Quintero.

Boca vs. Racing: previa del partido

Boca vs. Racing: horarios del partido en el mundo

El encuentro entre Boca vs. Racing por Copa Libertadores se disputará este miércoles 23 de agosto a las 7:30 p.m. . Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves)

¿Dónde ver Boca vs. Racing EN VIVO por TV?

El partido entre Boca vs. Racing será transmitido EN VIVO por ESPN2 y Star Plus para Sudamérica. Para Argentina, el encuentro será televisado por Fox Sports. ambién podrás escuchar el partido en exclusiva por RPP Noticias (89.7 FM y 730 AM) y conocer las incidencias y goles EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

