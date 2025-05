Figura de Independiente del Valle se suma a la polémica por el gol anulado a Universitario: "La pelota salió completamente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario e Independiente del Valle igualaron 1-1 en Lima, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que deja a ambos equipos con vida de cara a sus aspiraciones a clasificar a los octavos de final del torneo.

Pero, el partido dejó una polémica. A los 92 minutos, José Carabalí anotó el 2-1 para el cuadro crema. Sin embargo, el gol fue anulado porque el juez de línea indicó que el balón traspasó la línea a la salida del tiro de esquina.

Tras ser consultado sobre la jugada, Claudio Spinelli, delantero de IDV, aseguró que vieron el video e indicó que la pelota salió completamente del campo. Además, indicó que los árbitros estuvieron a la altura del cotejo.

“Vimos por el video que la pelota salió claramente. Luego, a mí no me cobraron un penal, pero son errores que pasan, no es grave”, dijo en un inicio.

"Los árbitros hicieron un buen partido. Capaz que en esas dos cosas nos perjudicaron, pero estuvieron a la altura”, complementó.

El partido ante Universitario y las chances de clasificar a octavos de final

Por otro lado, enfatizó que el partido con Universitario fue parejo y que cualquiera pudo ganar. Finalizó indicando que el grupo está muy duro y que todo se definirá en la última fecha.

“Fue un partido muy parejo que lo pudo haber ganado cualquiera. Conseguimos un punto importante como visitantes”, señaló Spinelli.

"El grupo está muy duro. Creo que todo se va a definir en la última fecha”, finalizó.