¿A qué hora juega Colo Colo vs. Fluminense EN VIVO por la Copa Libertadores?

Colo Colo vs. Fluminense EN VIVO: se enfrentan este jueves 9 de mayo por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN y STAR+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

En el partido de la primera ronda, Fluminense venció 2-1 a Colo Colo. Los goles para los brasileños lo hicieron Marquinho y Germán Cano, y para el cuadro chileno descontó Guillermo Paiva.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llega Colo Colo al partido de Libertadores?

El entrenador argentino Jorge Almirón no contará con su figura Arturo Vidal ni el volante Leonardo Gil, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Además, tiene al ariete paraguayo Guillermo Paiva y al mediocampista argentino Gonzalo Castellani lesionados.

Será la última presentación de Colo Colo como local en el Monumental en esta fase de grupos, por lo que buscará por todos los medios de conseguir su segunda victoria del torneo, tras empatar ante Alianza Lima (0-0) y derrotar de forma agónica en el debut a Cerro Porteño (1-0).



"Nosotros estamos bien, somos locales y con el apoyo de nuestra gente que nos da el extra, estamos con confianza para hacer un buen partido" agregó el técnico de los albos.



🏆🔜⚔️ Más ᴅᴇ 40 ᴍɪʟ ᴀʟᴍᴀs ᴇɴ ᴄᴀsᴀ ʏ ᴛᴏᴅᴏ ᴜɴ ᴘᴀís ᴅᴇᴛʀás. #VamosColoColo • #VamosPorTodo pic.twitter.com/vqN9i0IbLc — Colo-Colo (@ColoColo) May 8, 2024

¿Cómo llega Fluminense al cotejo por Libertadores?

El equipo brasileño, actual campeón de América, encabeza la zona con cinco puntos, apenas uno más que los albos y el paraguayo Cerro Porteño.



El técnico del tricolor, Fernando Diniz, ha enfrentado múltiples bajas en los últimos meses entre lesiones y casos de indisciplina, y frente al ‘Cacique’ tendrá que volver a mover sus piezas pues se confirmó la ausencia de Renato Augusto por problemas físicos.



El mediocampista completa la lista junto a otros siete futbolistas que están lesionados entre los que destacan el lateral Samuel Xavier, el volante André y el atacante John Kennedy reincidente en indisciplina por llegar tarde a una práctica.

Fluminense también encara esta cuarta fecha con la responsabilidad de defender un invicto de 11 partidos en el certamen continental, que viene hilando desde el 7 de junio de 2023 cuando perdió ante el argentino River Plate en medio de la disputa de la fase de grupos del torneo anterior.



El Flu, sin embargo, no llegará en su mejor momento a Chile. En la presente Libertadores solo le ha ganado en casa a Colo Colo con un ajustado marcador de 2-1, los otros fueron dos empates ante Alianza Lima (1-1) y Cerro Porteño (0-0).



Mientras, en el Campeonato Brasileño, el equipo carioca marcha en la parte baja de la tabla con apenas cinco puntos en el puesto 16 tras cinco jornadas disputadas, y viene de empatar 2-2 ante el Atlético Mineiro el pasado fin de semana.



"La cuestión no es cambiar la clave para la Libertadores. El equipo jugó dos buenos partidos, en general jugamos bien el miércoles y también hoy (sábado). Tenemos que anotar bien, producir bien con el balón", declaró Diniz a medios brasileños.



De la derrota en Maracaná, no obstante, al cuadro chileno le quedaron buenas sensaciones: "Sabemos la grandeza del rival, pero hicimos un buen partido allá y la confianza en el equipo está de que se puede repetir. Competir contra un rival que juega muy bien", dijo Almirón en conferencia de prensa.

Últimos ajustes no CHILE! 🇭🇺🇨🇱



Amanhã é noite de @LibertadoresBR! pic.twitter.com/fTIeeZ1Ko8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2024

Colo Colo vs. Fluminense: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Cristián Zavala, Damián Pizarro y Marcos Bolados.



Fluminense: Fabio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo, Marcelo; Matheus Martinelli, Lima; Douglas Costa, Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias y Germán Cano.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Fluminense?

El partido se jugará este jueves 9 mayo, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América, en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Fluminense?

El partido está programado a las 7:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 7:00 p.m

Chile: 8:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 5:00 p.m.

¿Dónde ver Colo Colo ante Fluminense vía TV por Copa Libertadores?

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y STAR+. En Chile, será transmitido por Chilevisión. También podrás seguir el cotejo ONLINE por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis