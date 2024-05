"Significa todo, es una gran experiencia": Oliver Sonne feliz tras consagrarse campeón en Dinamarca:

Hoy se celebra. Silkeborg se consagró campeón de la Copa de Dinamarca tras vencer 1-0 a AGF, encuentro que se disputó en el Park Stadium, uno de los recintos más importantes del país nórdico.

La gran figura del cotejo fue el danés de raíces peruanas Oliver Sonne, quien anotó el único gol del encuentro que le permitió a su equipo conseguir su segunda copa danesa y a él su primer trofeo como futbolista profesional.

Tras finalizar el partido, el 'Vikingo' dijo sentirse orgullo de su equipo por el título conseguido. "Estoy muy orgulloso de los chicos. Significa todo para todos los de rojo y para nosotros, los jugadores, es una gran experiencia", indicó en un principio.

Luego, afirmó que no sabía que la final se estaba jugando con VAR (luego que, en un inicio, su gol fuera anulado por offside). "Ni siquiera sabía que había VAR en la final de copa, hemos jugado sin VAR durante todo el torneo", complementó.

Tillykke til årets pokalmestre fra Silkeborg IF, der kunne løfte pokalen efter en 1-0 sejr over AGF🏆. Pokalfinalen blev en dramatisk affære i en fantastisk kulisse, hvor jyderne i stor stil havde indtaget Parken. SIF's Stefan Thordarson løb med titlen som Årets Pokalfighter⚽️ pic.twitter.com/qwDrse4s7A — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) May 9, 2024

Oliver Sonne confirma celebración a lo grande

Por otro lado, al ser consultado sobre las celebraciones tras el título, indicó que se divertirán mucho, pero están pensando en el partido del domingo ante Nordsjaelland.

"Por supuesto que tenemos que prepararnos para el domingo. Vamos a celebrarlo con nuestras novias, y después los chicos vamos a hacer un viaje de hombres donde podremos beber y divertirnos mucho. Creo que necesitamos eso. Esta noche no habrá freno", indicó en un primer instante.

"No hemos planeado nada, pero creo que todo Silkeborg se alegrará cuando lleguemos a casa", complementó el futbolista de la Selección Peruana.

Sin embargo, el técnico no tiene pensando ninguna celebración. Kent Nielsen dijo que no celebrará de manera excesiva porque mañana (viernes) habrá entrenamiento. "No, no lo haré. Mañana hay entrenamiento a las 14.00 horas", afirmó.

Gol de Sonne para triunfo de Silkeborg. | Fuente: ViaPlay

