Conmebol designó a los árbitros de los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano por Libertadores y Sudamericana

Conmebol dio a conocer a los árbitros para los duelos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Ya se viven los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer los árbitros de los encuentros que disputarán Universitario, Alianza Lima y Cienciano.
Para el encuentro por Copa Libertadores entre Universitario vs Palmeiras, que se disputará el jueves 14 de agosto, fue designado el argentino Facundo Tello.
Y para los partidos por Copa Sudamericana, el colombiano Jhon Ospina se encargará de impartir justicia en el cotejo entre Bolívar vs Cienciano, mientras que el argentino Leandro Rey será el árbitro del partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador.
Programación de árbitros para los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano
Copa Libertadores
Universitario vs Palmeiras
- Fecha: jueves 14 de agosto
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio Monumental
- Árbitros: Facundo Tello (principal) y Silvio Trucco (VAR)
Copa Sudamericana
Bolívar vs Cienciano
- Fecha: miércoles 13 de agosto
- Hora: 5:00 p.m.
- Estadio: Hernando Siles
- Árbitros: Jhon Ospina (principal) y Nicolás Gallo (VAR)
Alianza Lima vs Universidad Católica
- Fecha: miércoles 13 de agosto
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
- Árbitros: Leandro Rey (principal) y Héctor Paletta (VAR)
