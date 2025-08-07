Últimas Noticias
Conmebol designó a los árbitros de los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano por Libertadores y Sudamericana

Áribitros para duelos por Copa Libertadores y Sudamericana
Áribitros para duelos por Copa Libertadores y Sudamericana | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Conar
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conmebol dio a conocer a los árbitros para los duelos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Ya se viven los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer los árbitros de los encuentros que disputarán Universitario, Alianza Lima y Cienciano. 

Para el encuentro por Copa Libertadores entre Universitario vs Palmeiras, que se disputará el jueves 14 de agosto, fue designado el argentino Facundo Tello. 

Y para los partidos por Copa Sudamericana, el colombiano Jhon Ospina se encargará de impartir justicia en el cotejo entre Bolívar vs Cienciano, mientras que el argentino Leandro Rey será el árbitro del partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador.

Programación de árbitros para los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano

Copa Libertadores

Universitario vs Palmeiras

  • Fecha: jueves 14 de agosto
  • Hora: 7:30 p.m. 
  • Estadio Monumental
  • Árbitros: Facundo Tello (principal) y Silvio Trucco (VAR)

Copa Sudamericana

Bolívar vs Cienciano

  • Fecha: miércoles 13 de agosto
  • Hora: 5:00 p.m. 
  • Estadio: Hernando Siles
  • Árbitros: Jhon Ospina (principal) y Nicolás Gallo (VAR)

Alianza Lima vs Universidad Católica

  • Fecha: miércoles 13 de agosto
  • Hora: 7:30 p.m. 
  • Estadio: Alejandro Villanueva
  • Árbitros: Leandro Rey (principal) y Héctor Paletta (VAR)
Copa Libertadores Copa Sudamericana Alianza Lima Universitario de Deportes Cienciano

