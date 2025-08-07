Conmebol designó a los árbitros de los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano por Libertadores y Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya se viven los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer los árbitros de los encuentros que disputarán Universitario, Alianza Lima y Cienciano.

Para el encuentro por Copa Libertadores entre Universitario vs Palmeiras, que se disputará el jueves 14 de agosto, fue designado el argentino Facundo Tello.

Y para los partidos por Copa Sudamericana, el colombiano Jhon Ospina se encargará de impartir justicia en el cotejo entre Bolívar vs Cienciano, mientras que el argentino Leandro Rey será el árbitro del partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de árbitros para los partidos de Universitario, Alianza Lima y Cienciano

Copa Libertadores

Universitario vs Palmeiras

Fecha: jueves 14 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio Monumental

Árbitros: Facundo Tello (principal) y Silvio Trucco (VAR)

Copa Sudamericana

Bolívar vs Cienciano

Fecha: miércoles 13 de agosto

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Hernando Siles

Árbitros: Jhon Ospina (principal) y Nicolás Gallo (VAR)

Alianza Lima vs Universidad Católica

Fecha: miércoles 13 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Árbitros: Leandro Rey (principal) y Héctor Paletta (VAR)