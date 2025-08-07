Últimas Noticias
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura: partidos, fechas, horarios y dónde verlos EN VIVO

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura:
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura: | Fuente: X | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

El viernes 8 de agosto abre la jornada el encuentro entre Comerciantes Unidos vs Cienciano. 

El sábado 9, se disputarán tres partidos: Ayacucho FC recibe a Alianza Lima, ADT hará lo propio ante Sport Huancayo, y cierra el día Universitario vs Sport Boys.

El domingo 10 de agosto, Sporting Cristal se enfrentará a Melgar, Los Chankas jugará ante Atlético Grau y cerrará la jornada el cotejo entre Juan Pablo II y Binacional.

Y el lunes 11, se disputarán los dos últimos partidos: Alianza Atlético vs UTC y Deportivo Garcilaso ante Alianza Universidad. 

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Juan Maldonado

Sábado 9 de agosto 

Ayacucho FC vs Alianza Lima 

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Ciudad de las Américas

ADT vs Sport Huancayo

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Unión Tarma

Universitario vs Sport Boys

  • Hora: 6:30 p.m 
  • Estadio: Monumental


Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs Melgar

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs Atlético Grau

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Los Chankas

Juan Pablo II vs Binacional

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: C.D. Juan Pablo II

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs UTC

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad

  • Hora: 7:00 p.m. 
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansa: Cusco FC

Liga 1 Liga 1 Te Apuesto fútbol en vivo Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal

