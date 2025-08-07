Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura: partidos, fechas, horarios y dónde verlos EN VIVO

Conoce las fechas y los horarios que se disputarán por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) dio a conocer la programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.
El viernes 8 de agosto abre la jornada el encuentro entre Comerciantes Unidos vs Cienciano.
El sábado 9, se disputarán tres partidos: Ayacucho FC recibe a Alianza Lima, ADT hará lo propio ante Sport Huancayo, y cierra el día Universitario vs Sport Boys.
El domingo 10 de agosto, Sporting Cristal se enfrentará a Melgar, Los Chankas jugará ante Atlético Grau y cerrará la jornada el cotejo entre Juan Pablo II y Binacional.
Y el lunes 11, se disputarán los dos últimos partidos: Alianza Atlético vs UTC y Deportivo Garcilaso ante Alianza Universidad.
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 8 de agosto
Comerciantes Unidos vs Cienciano
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Sábado 9 de agosto
Ayacucho FC vs Alianza Lima
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Ciudad de las Américas
ADT vs Sport Huancayo
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Universitario vs Sport Boys
- Hora: 6:30 p.m
- Estadio: Monumental
Domingo 10 de agosto
Sporting Cristal vs Melgar
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Los Chankas vs Atlético Grau
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Los Chankas
Juan Pablo II vs Binacional
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Lunes 11 de agosto
Alianza Atlético vs UTC
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansa: Cusco FC