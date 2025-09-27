Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Conmebol definió las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana

Fechas y horarios de los partidos de las semifinales de la Libertadores y Sudamericana
Fechas y horarios de los partidos de las semifinales de la Libertadores y Sudamericana | Fuente: X | Fotógrafo: @Libertadores
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conmebol fijó las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

Por la Copa Libertadores, en la ida, Flamengo recibirá a Racing -en el Maracaná- el 22 de octubre, mientras que LDU jugará ante Palmeiras -en Quito- el 23 de octubre. En la vuelta, el equipo de Río de Janeiro jugará -en Argentina- el 29 de octubre, y el cuadro de São Paulo recibirá a los ecuatorianos en el Allianz Parque el 30 de octubre.

Y por la Copa Sudamericana, en la ida, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro el 21 de octubre, mientras que U. de Chile hará lo propio ante Lanús el 23 de octubre. En la vuelta, el cuadro brasileño se enfrentará al ecuatoriano el 28 de octubre, mientras que el argentino recibirá al chileno el 30 de octubre.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Semifinal Copa Libertadores 2025

Partidos de ida

Flamengo vs Racing

  • Fecha: 22 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m.

LDU vs Palmeiras

  • Fecha: 23 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m. 

Partidos de vuelta

Racing vs Flamengo

  • Fecha: 29 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m.

Palmeiras vs LDU

  • Hora: 30 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m.

Semifinal Copa Sudamericana 2025

Partidos de ida

Independiente del Valle vs Atético Mineiro

  • Fecha: 21 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m.

U. de Chile vs Lanús

  • Fecha: 23 de octubre
  • Hora: 5:00 p.m. 

Partidos de vuelta

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

  • Fecha: 28 de octubre
  • Hora: 7:30 p.m.

Lanús vs U. de Chile

  • Hora: 30 de octubre
  • Hora: 5:00 p.m.
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Copa Libertadores Copa Sudamericana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA