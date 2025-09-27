Conmebol definió las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana

Conmebol fijó las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
Por la Copa Libertadores, en la ida, Flamengo recibirá a Racing -en el Maracaná- el 22 de octubre, mientras que LDU jugará ante Palmeiras -en Quito- el 23 de octubre. En la vuelta, el equipo de Río de Janeiro jugará -en Argentina- el 29 de octubre, y el cuadro de São Paulo recibirá a los ecuatorianos en el Allianz Parque el 30 de octubre.
Y por la Copa Sudamericana, en la ida, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro el 21 de octubre, mientras que U. de Chile hará lo propio ante Lanús el 23 de octubre. En la vuelta, el cuadro brasileño se enfrentará al ecuatoriano el 28 de octubre, mientras que el argentino recibirá al chileno el 30 de octubre.
Semifinal Copa Libertadores 2025
Partidos de ida
Flamengo vs Racing
- Fecha: 22 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
LDU vs Palmeiras
- Fecha: 23 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Partidos de vuelta
Racing vs Flamengo
- Fecha: 29 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Palmeiras vs LDU
- Hora: 30 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Semifinal Copa Sudamericana 2025
Partidos de ida
Independiente del Valle vs Atético Mineiro
- Fecha: 21 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
U. de Chile vs Lanús
- Fecha: 23 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
Partidos de vuelta
Atlético Mineiro vs Independiente del Valle
- Fecha: 28 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
Lanús vs U. de Chile
- Hora: 30 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
