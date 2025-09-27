Conmebol definió las fechas y los horarios de los partidos de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas y los horarios de las semifinales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

Por la Copa Libertadores, en la ida, Flamengo recibirá a Racing -en el Maracaná- el 22 de octubre, mientras que LDU jugará ante Palmeiras -en Quito- el 23 de octubre. En la vuelta, el equipo de Río de Janeiro jugará -en Argentina- el 29 de octubre, y el cuadro de São Paulo recibirá a los ecuatorianos en el Allianz Parque el 30 de octubre.

Y por la Copa Sudamericana, en la ida, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro el 21 de octubre, mientras que U. de Chile hará lo propio ante Lanús el 23 de octubre. En la vuelta, el cuadro brasileño se enfrentará al ecuatoriano el 28 de octubre, mientras que el argentino recibirá al chileno el 30 de octubre.

Semifinal Copa Libertadores 2025

Partidos de ida

Flamengo vs Racing

Fecha: 22 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

LDU vs Palmeiras

Fecha: 23 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

Partidos de vuelta

Racing vs Flamengo

Fecha: 29 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

Palmeiras vs LDU

Hora: 30 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

Semifinal Copa Sudamericana 2025

Partidos de ida

Independiente del Valle vs Atético Mineiro

Fecha: 21 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

U. de Chile vs Lanús

Fecha: 23 de octubre

Hora: 5:00 p.m.

Partidos de vuelta

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

Fecha: 28 de octubre

Hora: 7:30 p.m.

Lanús vs U. de Chile

Hora: 30 de octubre

Hora: 5:00 p.m.