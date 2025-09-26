Franco Navarro: "Me siento orgulloso de este grupo, Alianza Lima nos hizo llorar de felicidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, afirmó a su llegada a Perú que el equipo blanquiazul tuvo una destacada campaña internacional tras perder ante la Universidad de Chile y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2025.

"Me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, de la gerencia general y de todos y cada uno de los que integran Alianza Lima. A nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza se merece de ser un equipo que puede competir de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente", aseguró Navarro.

Además, sostuvo que su proyecto dio sus primeros resultados luego de que Alianza logró jugar 18 partidos internacionales en el 2025.

"Alianza este año nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho llorar de felicidad. El hincha también merece un reconocimiento importante, porque nos ha seguido a todos lados, desde acá mi cariño y agradecimiento en nombre del equipo. Me trajeron a Alianza para liderar un proyecto y esto se sostiene con continuidad. Los resultados se han visto, gracias al compromiso y profesionalismo del plantel", señaló.

Finalmente, Navarro aseguró que el objetivo a "nivel internacional se ha superado en forma increíble" y que "todos los años nos prepararemos para volver a la Copa Libertadores, participar como queremos y lograr el objetivo que es siempre un campeonato internacional, y siempre tenemos el objetivo de salir primeros a nivel local, así que esto no termina, seguiremos luchando para lograr el campeonato a final de año".