Perú percibirá alrededor de 70 millones de dólares por albergar la final de la Conmebol Copa Libertadores

Lima ante los ojos del mundo. Juan Emilio Roa, director comercial de Conmebol, brindó detalles de lo que significará -en términos comerciales- el impacto de albergar la final de la Copa Libertadores.

En conversación con Ampliación de Noticias de RPP, indicó que se espera la llegada de alrededor de 50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras a la capital peruana, lo que significará un impacto económico de alrededor de 70 millones de dólares.

"En términos de ganancias, no sé si te refieres al país en sí, nosotros tenemos un cálculo aproximado de más o menos 70 millones de dólares", indicó en un principio.

"Recibiremos 50 mil hinchas de Flamengo y de Palmeiras en el país y, obviamente, hay gente que compra ticket de otros países y va de otros países cercanos al Perú, y vienen inclusive personas de Europa (...) En definitiva, estamos hablando en el orden de los 70 millones de dólares. Obviamente, esos números se afinan culminada la final y que nosotros accedamos a ciertos datos oficiales. Pero, es el valor aproximado de ingreso que tendrá el Perú", complementó.

Fuente: RPP

Por otro lado, Roa afirmó que la final de la Copa Libertadores será vista en 196 países. Además, indicó que se tiene convenios con cruceros y vuelos comerciales para que se pueda transmitir el cotejo.

"Nosotros tenemos vendida esta final de Libertadores a más de 196 países. Nosotros tenemos un acuerdo que permite que el partido sea trasmitido en vuelos comerciales y en cruceros (...) No hay un rincón del mundo donde no se pueda ver", dijo.

"Posicionalmente, el Perú está ante los ojos del mundo, lo que contribuye para despertar aún más el interés de las personas que ven la final y que se enteran de un montón de cosas a través de ella", complementó.

Fuente: RPP

¿Cuánto ganará el campeón de la Copa Libertadores?

Por último, el director comercial de la Conmebol indicó que el campeón de la Copa Libertadores recibirá 24 millones de dólares que, sumando otros valores dependiendo la fase en que se clasificó el equipo, sería alrededor de 30 millones de dólares.

"El ganador de la noche se lleva 24 millones de dólares, es el dinero que recibe el campeón, obviamente se suman otros valores dependiendo de la fase que llega el equipo, estamos hablando de 30 millones de dólares de ganancia", enfatizó.

"Aparte de eso, se asegura una plaza para la Libertadores del año siguiente, lo cual asegura también un millón de dólares por cada uno de los tres partidos que juegue de local. O sea, son 3 millones adicionales. Luego se juega un partido de Recopa, eso también tiene un precio. Entonces, estamos hablando de 40 millones de dólares", finalizó.