Marinho registra cuatro goles en la actual Copa Libertadores | Fuente: Santos

El Santos de Cuca tiene muchos elementos importantes en su plantel, sin embargo, es Marinho el jugador que resalta en una campaña donde llegaron luego de muchos años a la final de la Copa Libertadores. Gambeta fantástica, cuatro goles y una asistencia, que lo colocan como líder ofensivo de la escuadra.

A sus 30 años y reconocido por el mismo Neymar como el más talentoso del ‘Peixe’, el brasileño considera atravesar uno de los mejores momentos en su carrera.

“Creo que he madurado mucho. Cuando llegué al Santos, el apoyo que recibí de la afición y de todos los que trabajan en el Santos me dio mucha confianza para dar lo mejor de mí. Es cierto que he vivido muchas épocas difíciles en mi carrera, pero he trabajado muy duro y, gracias a Dios, estoy atravesando un gran momento”, recordó en entrevista ante la FIFA.

Está cerca de alcanzar la cima del fútbol en Sudamérica, pero una década atrás era muy difícil considerar ello, ya que llegó a formar parte de la Serie C de Brasil con el Caixas. Luego de algunos años jugando el ascenso y con un paso por el fútbol chino, retornó a su país para formar parte del Gremio, para pasar en 2019 a Santos, donde empezó a lucir su gambeta.

“Creo que todo lo que estamos logrando ahora es la recompensa por el duro trabajo que hemos realizado desde el comienzo del año. Aquí hemos construido una familia que, independientemente del fútbol, es fantástica. Los jugadores creen los unos en los otros. Sobre la cancha somos una familia y un equipo. Estamos viviendo un momento magnífico con el club y espero que podamos alcanzar nuestras metas al final de esta temporada”, dijo.

Santos y Palmeiras será los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2020, elencos de tradición en su territorio y que ya saben lo que es levantar ese anhelado trofeo.

“Es un gran equipo, llevan algunos años aspirando a títulos y son muy potentes. Sentimos un gran respeto por el Palmeiras. En la final hay dos grandes equipos que ya han ganado esta competición. Es un derbi. Es algo fantástico para las dos hinchadas y para los aficionados neutrales y será una gran final”, recalcó Marinho.

🤍🖤 ¡La figura de @SantosFC!



🚀 Marinho suma 4⃣ goles en la CONMEBOL #Libertadores y lidera al Peixe en búsqueda de la cuarta copa.



🔜 ¡Faltan 6⃣ dias para la final! pic.twitter.com/FG4SuabvWW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 24, 2021