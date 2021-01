Neymar fue campeón de la Copa Libertadores 2011 con Santos | Fuente: Instagram

Neymar mandó un mensaje de apoyo al Santos, club en el que se formó y al que deseó "mucha suerte y fuerza" para conseguir su cuarto título de la Copa Libertadores en la final de este sábado.

"Les deseo mucha suerte, mucha fuerza y mucha luz. Espero que tengan un día increíble. Los apoyaré a todos desde la distancia. Espero que podamos conseguir ese tetra”, afirmó la estrella del PSG.

Santos enfrentará el sábado 30 de enero a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2020, que será a partido único y tendrá lugar en el estadio Maracaná.

Para el ‘10’ del ‘Scratch’, el ‘Peixe’ y los jugadores de la actual plantilla merecen el título "por todo el trabajo realizado este año".

Hasta la fecha, Santos tiene en sus vitrinas tres Copas Libertadores. La última data de 2011, cuando lideraba el equipo precisamente Neymar, quien dos años después comenzaría su periplo europeo con Barcelona. Los otros dos títulos continentales son de 1962 y 1963, en los que su máxima estrella era 'Pelé'.

El mensaje de apoyo de Neymar al Santos fue aprovechado por algunos aficionados para recordarle a través de las redes sociales que, según él mismo dijo, de pequeño era hincha del Palmeiras. El jugador del PSG respondió que todo ello cambió cuando se unió al ‘Peixe’ a los 12 años.

"Vamos a ser sinceros. La pandilla del 'mimimi' preocupada con mi video enviado al Santos, diciendo que yo era palmeirense. Era, hasta ir al Santos con 12 años. Después me enamoré por el Santos y me hice muy fan de Robinho. Santos me dio la oportunidad de estar donde estoy, siempre le estaré agradecido”, escribió en su Twitter’.

“¡Vamos con todo Santos! Sou 'peixao'... al carajo”, añadió.

El mensaje de Neymar al Santos para la final de la Copa Libertadores | Fuente: Santos