Flamengo vs Estudiantes EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final de la Libertadores?

Flamengo vs Estudiantes EN VIVO | hora y canal Copa Libertadores
Flamengo vs Estudiantes EN VIVO | hora y canal Copa Libertadores | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Flamengo vs Estudiantes EN VIVO: sigue la transmisión del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flamengo vs Estudiantes EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Maracaná, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. Los goles y las incidencias las tendrás por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Flamengo vs Estudiantes: así llegan a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo llega al partido tras vencer 3-0 (marcador global) al Internacional de Porto Alegre. Estudiantes de La Plata, en tanto, llega tras vencer 1-0 (marcador global) a Cerro Porteño.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Estudiantes en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?

El partido Flamengo vs Estudiantes se disputará este jueves 18 de septiembre en el Maracaná. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Estudiantes en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Flamengo vs Estudiantes en vivo por TV y streaming?

El partido entre Flamengo vs Estudiantes será transmitido EN VIVO por ESPN 2. Vía streaming, se podrá ver Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Flamengo vs Estudiantes: alineaciones posibles

Flamengo: Rossi; Royal, Ortíz, Pereira, Ayrton; Allan, Saúl; Plata, Arrascaeta, Lino; Pedro.

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Medina, Ascacibar; Palacios, Amondarain, Castro; Carrillo.

Flamengo vs Estudiantes: últimos resultados

Flamengo

  • Juventude 0-2 Flamengo
  • Flamengo 1-1 Gremio
  • Flamengo 8-0 Vitoria

Estudiantes

  • Estudiantes 1-2 River
  • Central Córdoba 2-0 Estudiantes
  • Estudiantes 1-0 Aldosivi
Flamengo Estudiantes de La Plata Copa Libertadores

