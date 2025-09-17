Flamengo vs Estudiantes EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final de la Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flamengo vs Estudiantes EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Maracaná, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. Los goles y las incidencias las tendrás por RPP.pe.

Flamengo vs Estudiantes: así llegan a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025



Flamengo llega al partido tras vencer 3-0 (marcador global) al Internacional de Porto Alegre. Estudiantes de La Plata, en tanto, llega tras vencer 1-0 (marcador global) a Cerro Porteño.

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Estudiantes en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?



El partido Flamengo vs Estudiantes se disputará este jueves 18 de septiembre en el Maracaná. El recinto tiene capacidad para 78 838 espectadores.

¿A qué hora juegan Flamengo vs Estudiantes en vivo por los cuartos de la Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m. En Argentina , el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Flamengo vs Estudiantes comienza a las 9:30 p.m.



¿Dónde ver el Flamengo vs Estudiantes en vivo por TV y streaming?



El partido entre Flamengo vs Estudiantes será transmitido EN VIVO por ESPN 2. Vía streaming, se podrá ver Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Flamengo vs Estudiantes: alineaciones posibles



Flamengo: Rossi; Royal, Ortíz, Pereira, Ayrton; Allan, Saúl; Plata, Arrascaeta, Lino; Pedro.

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Medina, Ascacibar; Palacios, Amondarain, Castro; Carrillo.

Flamengo vs Estudiantes: últimos resultados

Flamengo

Juventude 0-2 Flamengo

Flamengo 1-1 Gremio

Flamengo 8-0 Vitoria

Estudiantes

Estudiantes 1-2 River

Central Córdoba 2-0 Estudiantes

Estudiantes 1-0 Aldosivi

Allá vamos ✈️🇧🇷. pic.twitter.com/gIRSWKZkTG — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 16, 2025