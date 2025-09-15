La Copa Libertadores vuelve: programación de la ida de cuartos de final con Palmeiras, River Plate y más

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mitad de la gloria en Sudamérica. Esta semana se van a jugar los cuatro partidos correspondientes a la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Por ejemplo, el vigente campeón de la Copa Libertadores -el Botafogo- ya no sigue en competencia. Y es que el 'Fogao' fue eliminado en la instancia de los octavos a manos de LDU Quito en la revancha con un claro 2-0 en territorio ecuatoriano.

Es por ello que solo quedan tres elencos brasileros con vida en la Copa Libertadores. Sao Paulo, Flamengo y el Palmeiras (que jugó el Mundial de Clubes) van a buscar deja en lo más alto a su país en los días que vienen.

La Copa Libertadores sigue su camino

Para llegar a la etapa de los ochos mejores clubes de la Libertadores, Sao Paulo dejó en el camino al Atlético Nacional, al cual eliminó por penales al colombiano Atlético Nacional.

El 'Fla', en tanto, pasó por encima del Internacional de Porto Alegre, mientras que Palmeiras fue claramente superior al peruano Universitario de Deportes a ida y vuelta.

Vélez Sarsfield, yendo al lado argentino en la Copa Libertadores, en su idea de acceder a cuartos de final de la Copa Libertadores venció a Fortaleza, mientras que Racing Club fue más que Peñarol. River Plate, a su turno, despachó al paraguayo Libertad, además que Estudiantes eliminó a Cerro Porteño.

Programación de ida de cuartos de final de Copa Libertadores 2025

Martes 16 de septiembre

5:00 p.m. hora peruana | Vélez Sarsfield vs. Racing Club - Estadio José Amalfitani (Buenos Aires)

Miércoles 17 de septiembre

7:30 p.m. hora peruana | River Plate vs. Palmeiras - Estadio Mâs Monumental (Buenos Aires)

Jueves 18 de septiembre

5:00 p.m. hora peruana | LDU Quito vs. Sao Paulo - Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito)

7:30 p.m. hora peruana | Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

¿Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto está ubicado en la ciudad de Lima.