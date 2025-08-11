Fortaleza vs Vélez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fortaleza vs Vélez EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Arena Castelao de la ciudad de Ceará, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Fortaleza vs Vélez: ¿Cómo clasificaron a los octavos de final de Copa Libertadores 2025?

Fortaleza clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras queda segundo en el grupo E con 8 unidades. Vélez, en tanto, llegó a esta instancia tras queda primero en el grupo G con 11 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Fortaleza vs Vélez en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?



El partido Fortaleza vs Vélez se disputará este martes 12 de agosto en el Arena Castelao de la ciudad de Ceará. El recinto tiene capacidad para 65 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Fortaleza vs Vélez en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?



En Perú , el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m. En Brasil , el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.

En España, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 2:00 a.m.

¿Dónde ver el Fortaleza vs Vélez en vivo por TV y streaming?



El partido Fortaleza vs Vélez se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo vivirás por RPP.pe.

Fortaleza vs Vélez: alineaciones probables

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barboso; Lucas Sasha, Pereira, Lucca Prior; Breno Lopes, José Herrera y Deyverson.

Vélez: Tomas Marchiori; Elías Gómez, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Imanol Machuca, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero.

Fortaleza vs Vélez: últimos resultados

Fortaleza

Gremio 2-1 Fortaleza

Corinthians 1-1 Fortaleza

Fortaleza 0-3 Botafogo

Vélez

Platense 0-0 Vélez

Vélez 0-0 Instituto

San Lorenzo 1-0 Vélez