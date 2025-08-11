Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Fortaleza vs Vélez EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

Fortaleza vs Vélez EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana
Fortaleza vs Vélez EN VIVO | Guía de TV Copa Sudamericana | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fortaleza vs Vélez EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fortaleza vs Vélez EN VIVO: se enfrentan este martes 12 de agosto por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Arena Castelao de la ciudad de Ceará, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Fortaleza vs Vélez: ¿Cómo clasificaron a los octavos de final de Copa Libertadores 2025?

Fortaleza clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras queda segundo en el grupo E con 8 unidades. Vélez, en tanto, llegó a esta instancia tras queda primero en el grupo G con 11 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Fortaleza vs Vélez en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido Fortaleza vs Vélez se disputará este martes 12 de agosto en el Arena Castelao de la ciudad de Ceará. El recinto tiene capacidad para 65 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Fortaleza vs Vélez en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 6:00 p.m.
  • En España, el partido Fortaleza vs Vélez comienza a las 2:00 a.m.

¿Dónde ver el Fortaleza vs Vélez en vivo por TV y streaming?

El partido Fortaleza vs Vélez se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo vivirás por RPP.pe.

Fortaleza vs Vélez: alineaciones probables

Fortaleza: Vinicius Silvestre; Tinga, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila, Diogo Barboso; Lucas Sasha, Pereira, Lucca Prior; Breno Lopes, José Herrera y Deyverson.

Vélez: Tomas Marchiori; Elías Gómez, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Jano Gordon; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Imanol Machuca, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero.

Fortaleza vs Vélez: últimos resultados

Fortaleza

  • Gremio 2-1 Fortaleza
  • Corinthians 1-1 Fortaleza
  • Fortaleza 0-3 Botafogo

Vélez

  • Platense 0-0 Vélez
  • Vélez 0-0 Instituto
  • San Lorenzo 1-0 Vélez
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Copa Libertadores Fortaleza Vélez Sarsfield video videos videos mas vistos

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA