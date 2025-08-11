Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 12 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Sudamericana

Partidos de hoy, martes 12 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 12 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 12 de agosto del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Peñarol vs Racing por la Copa Libertadores. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial para este martes 12 de agosto y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Fortaleza vs Vélez - ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Peñarol vs Racing - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Atlético Nacional vs Sao Paulo - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Once Caldas vs Huracán - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Mushuc Runa - ESPN 5, Disney+
7:30 p.m. | América de Cali vs Fluminense - DSports, DGO

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

9:00 p.m. | Antigua vs Plaza Amador  Disney+
9:00 p.m. | CD Águila vs CD Hércules - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Santa Fe vs Millonarios - RCN

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

2:00 p.m. | Bromley vs Ipswich Town - Disney+

