En la previa con Botafogo, el 'Tunche' Rivera reveló cómo surgió su apodo en entrevista con Conmebol

Universitarios de Deportes recibirá este jueves a Botafogo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores de América. En la previa, Conmebol entrevistó a José Rivera, quien contó como surgió el apodo del 'Tunche'.

En la conversación, el atacante crema indicó el apelativo nació en la sub 23, cuando sus compañeros le preguntaban sobre las historias y los cuentos que se escuchan en la selva.

"En la sub 23, cuando fui convocado, compartiendo con los compañeros, me empezaron a preguntar cómo era la selva, los mitos y les comencé a contar algunos cuentos de terror y les conté del Tunche, que para silbando, que mientras más lejos, está más cerca a ti, y que aparecía de noche, y todos me decían 'ya cállate, cállate, que ya estás dando miedo'", indicó en un primer momento.

"Al día siguiente, ya todos me decían 'Tunche', y poco a poco ya me miraban y me decían Tunche", complementó.

Luego, al ser consultado sobre si le molesta el apodo, dijo que no porque sabe de dónde viene. "Un día me preguntaron si me gusta que me digan Tunche, y yo dije que era el apodo con el que había empezado. Y está bien, porque sé de dónde viene", finalizó.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Botafogo en vivo por la Copa Libertadores 2024?

El partido entre Universitario vs. Botafogo está programado para este jueves 16 de mayo en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate. El choque por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará a las 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Botafogo en vivo, en Sudamérica?

En Perú, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Botafogo comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver transmisión del Universitario vs. Botafogo en vivo y en directo?

Conmebol confirmó que el cotejo entre Universitario vs. Botafogo será transmitido exclusivamente a través de ESPN y STAR+. Asimismo, podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. En tanto, el minuto a minuto del encuentro estará a cargo de RPP.pe

