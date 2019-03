Grupo H | Fuente: Difusión

Libertad vs. Universidad Católica debutan este martes 5 de marzo por el grupo H de la Copa Libertadores 2019. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, a partir de las 9:30 p.m.(En Paraguay, Chile) En Perú empieza a las 7:30 p.m.

El cuadro gumarelo, dirigido por el colombiano Leonel Álvarez, clasificó a la fase de grupos después de una dramática definición por penales al eliminar al Atlético Nacional de Colombia.

Así está en Libertad

Libertad arrancó en la segunda fase su decimoctava participación en la Libertadores cuando eliminó al The Strongest de Bolivia (1-1, en La Paz, y 5-1 en Asunción).

En la tercera fase dejó atrás al Atlético Nacional (1-0 en Asunción y 5-4 en Medellín por penales).

El once de Álvarez, que administra el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes (2013-2018), no oculta su ambición de llegar lejos en la Libertadores.

Libertad incorporó a sus filas al experimentado veterano goleador Oscar "Tacuara" Cardozo (ex Benfica de Portugal), el volante colombiano Alexander Mejía y a su compatriota, el ex Deportivo Cali Macnelly Torres, entre otros.

Asi llega U. Católica

Los cruzados, de la mano de su estratega (el argentino-boliviano) Gustavo Quinteros, vuelve a la Copa muy bien armado, donde destaca la presencia de José Pedro Fuenzalida y el colombiano Duvier Riascos.

Su guardameta, Matías Dituro, admitió que el retorno de Fuenzalida, tras un desgarro, es clave para darle mística al equipo. "Es muy importante su vuelta porque es nuestro capitán y un referente del club, además aporta mucho dentro y fuera de la cancha", afirmó.





Libertad vs. U. Católica: alineaciones probables

Libertad: Martín Silva - Paulo Da Silva, Luis Cardozo, Alexander Mejía, Carlos Cougo - Ivan Piris, Blas Cáceres, Sergio Aquino, Rodrigo Rivero - Oscar Cardozo y Jorge Recalde (Adrián Martínez).

Universidad Católica: Matías Dituro - Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Juan Cornejo - Jaime Carreño, Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida, César Pinares (Diego Buonanotte) - Edson Puch (Duvier Riascos)y Sebastián Sáez.