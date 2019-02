Diego Buonanotte juega actualmente en Universitad Cátolica. | Fuente: EFE

Alianza Lima tiene en sus planes incorporar un jugador más con características ofensivas y el nombre que se ha venido barajando es el de Diego Buonanotte, jugador argentino que actualmente tiene contrato con Universidad Católica de Chile.

"Mi contrato es hasta junio. Trato de enfocarme en lo que voy a hacer, jugar y demostrar que puedo seguir dando lo mejor, después se verá", dijo Diego Buonanotte en una entrevista con Radio Agricultura.

Consultado sobre si recibió algún llamado de Alianza Lima, el delantero señaló: "No puedo decir nada, porque me llaman todos los días de diferentes lados sobre mi situación, todos se los paso a mi representante para que él lo vea".

El jugador tiene contrato con Universidad Católica hasta mediados de 2019. "Me quedan pocos meses, pero ya llegará el momento de tomar decisiones, sino me vuelvo loco al pensar eso, porque no es fácil moverse, pensar en mi familia. Soy una persona que me gusta planificar", agregó.