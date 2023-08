Fluminense pide a Conmebol anular la tarjeta roja a Marcelo por falta que lesionó a Luciano Sánchez

La imagen de Luciano Sánchez y su dolorosa lesión en el Argentinos Juniors ante Fluminense por octavos de la Copa Libertadores dio la vuelta al mundo. En una jugada fortuita, Marcelo lo pisó y le luxó la rodilla izquierda, además de comprometer su fémur, peroné y el ligamento cruzado anterior.

Por la acción en mención, Marcelo fue expulsado. Ahora, en la tienda del Fluminense buscan que la tarjeta roja que se le mostró al exlateral izquierdo del Real Madrid sea anulada.

Y es que según el portal brasilero Globo Esporte, el 'Flu' le ha solicitado a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que reconsidere la expulsión a Marcelo tras la impactante lesión sobre Sánchez.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Así fue la lamentable lesión de Luciano Sánchez. | Fuente: ESPN

Marcelo y el pedido del Fluminense debido a su expulsión

El citado medio menciona que "interinamente no hay mucha confianza con la anulación de la expulsión", pero que "aún esperan tener al jugador para la vuelta".

Pese a ello, remarcan que el castigo será revisado por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, la cual podría quitar la sanción, mantenerla o bajarla. Todo depende de las autoridades del máximo ente del fútbol sudamericano.

De otro lado, Luciano Sánchez, quien tendría un tiempo aproximado de recuperación de un año, reveló que conversó con Marcelo luego de su lamentable lesión por la ida de octavos de la Libertadores.

"Él me escribió en Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada (...) Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, que se sentía mal. Me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que muestran cómo es como persona. Yo lo admiró como jugador y ahora también como persona", contó en una breve rueda de prensa.

Además, agregó que "fue un mal momento al principio. Fue bastante doloroso, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla al momento y eso me alivio mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor".

La vuelta (ida 1-1) está programada para el próximo martes en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro.

NUESTROS PODCAST

Toma nota: Ocho hábitos que alargan la vida de una persona

El doctor Elmer Huerta nos cuenta cuáles son los hábitos que pueden ayudarnos a alargar la vida. Toma nota, son ocho indicaciones que pueden cuidar tu salud.