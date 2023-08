Mauricio Larriera: la serendipia y el estilo de juego del nuevo DT de Alianza Lima

Mauricio Larriera se pondrá el buzo blanquiazul. Y es que el entrenador uruguayo fue anunciado como nuevo director técnico de Alianza Lima.

En el vigente monarca del fútbol peruano, Mauricio Larriera tendrá la misión de que su nuevo conjunto sea el tricampeón a fin de temporada y llega en un momento en el que Alianza Lima ha empezado de manera irregular el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Tiene amplia experiencia, aunque no será la primera vez que sea parte del comando técnico íntimo.

Integró el equipo que encabezó su compatriota Gerardo Pelusso que salió campeón nacional en el año 2006. Con conocimiento del universo de su nuevo elenco, Larriera asumirá con la mira puesta en el torneo local. Ante ello, ¿cómo juegan los equipos del estratega charrúa, con pasado en las tiendes de Peñarol (campeón), Danubio, Racing de Montevideo, O'Higgins, entre otros?

Alianza Lima y la estrategia de Mauricio Larriera

Al técnico le gusta tener, en el aspecto defensivo, siempre la característica línea de 4. Quienes apuntan a ser titulares son Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García y Ricardo Lagos.

En el 'carbonero', en donde alcanzó el éxito como profesional, priorizó que sus elencos tengan la posesión del balón y que sean directos hacia el arco contrario. La movilidad de los hombres al medio es determinante cuando usa el sistema 4-4-2, aunque el 4-2-3-1 fue el esquema al que le sacó mayor provecho cuando dirigió al cuadro de su país entre los años 2020 y 2022.

Hace dos meses, en conversación con Canal 5 Uruguay, comentó que es determinante el posicionamiento como prioridad en el fútbol moderno, aunque indicando que el jugador tiene que ser creativo.

"Me lo planteo así. Quizás porque me quiero volcar entre lo intuitivo del fútbol o lo totalmente táctico y estratégico. Me quiero inclinar hacia nuestras raíces como seres humanos porque no somos máquinas. Es importante la relación no solo entre el espacio y la pelota, sino de los protagonistas de la ida de juego", dijo

Con el 4-2-3-1 son vitales los extremos. En este sistema, Bryan Reyna y Franco Zanelatto se perfilan a aparecer por las bandas de la mano de Mauricio Larriera.

"Me gusta un equipo osado, valiente. Que vaya a buscar los partidos. Que genere duelos por los costados, también buscando conexiones ofensivas por dentro", contó.

Mauricio Larriera y la inventiva que espera de sus jugadores

Hay una palabra que Larriera destacó en la conversación con el citado medio uruguayo: serendipia. Según la Real Academia Española, se la define como el "hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual".

Así, el DT considera que los hechos fortuitos también son parte del juego. "Creo que nos ocurre a muchos humanos que trabajamos en lugares complejos, en la búsqueda de la precisión. Me pasó -en Peñarol- con Jesús Trindade, Walter Gargano y Pablo Cepellini. Yo les pedía cosas y hacían otros movimientos diferentes que eran mejor de los que les había pedido por la lectura del juego. Hay que dar ciertas libertades", remarcó el DT.

