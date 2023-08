Marcelo recibió tres fechas de suspensión en Copa Libertadores por entrada que provocó lesión de Luciano Sánchez

Fluminense ganó 3-1 a Argentinos Juniors en el marcador global por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la llave le costó caro a ambos equipos, tras lo que pasó en el partido de ida.

A los 55 minutos de juego del encuentro en Argentina, una dura entrada de Marcelo lesionó duramente a Luciano Sánchez, quien se vio obligado a dejar el campo. Luego se conocería el diagnóstico: luxación completa de rodilla izquierda.

Más allá de que fue una situación fortuita, y que no hubo intención alguna de generar el perjuicio, Marcelo vio la tarjeta roja y, entre lágrimas, abandonó el terreno de juego. Así, se perdió no solo los más de 30 minutos restantes, sino también el duelo de vuelta.

Sin embargo, no quedó ahí. Más de una semana después de la lamentable lesión, Conmebol sancionó al lateral brasileño con tres fechas de suspensión, por lo que será baja en Fluminense en la llave de cuartos de final. En la mencionada instancia, el 'Flu' enfrentará a Olimpia de Paraguay o Flamengo.

Reacción de Luciano Sánchez

Tras la lesión del partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores, Luciano Sánchez dio declaraciones a la prensa en las que se refirió a Marcelo.

"Que se quede tranquilo. Fue una jugada desafortunada. Me enteré de que me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona. No tiene nada que reprocharse. Ya se lo dije”, mencionó.

Por su parte, Marcelo hizo una publicación en sus redes sociales, deseándole lo mejor a Sánchez. "Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer, he lesionado a un compañero de profesión. Qusiero desearte la mejor recuperación posible. Toda la fuerza del mundo", fue el texto que acompañó a la foto, en la que se le ve a ambos en el saludo previo al encuentro.

Así fue la lamentable lesión de Luciano Sánchez. | Fuente: ESPN

Reconstrucción total

Al día siguiente de la lesión de Luciano Sánchez, el médico y secretario general del equipo Argentinos Juniors, Alejandro Roncoroni, confirmó la gravedad de la misma.

"En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Villani (doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están los meniscos", indicó en un primer instante.

"Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", complementó el médico de Argentinos Juniors.

