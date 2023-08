River Plate vs. Internacional EN VIVO: partidazo hoy por vuelta de octavos de Copa Libertadores

River Plate vs. Internacional se enfrentarán EN VIVO hoy martes 8 de agosto en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores.

En esta ocasión, River Plate visitará al Internacional de Porto Alegre en el torneo continental en el Estadio Beira-Rio a las 7:00 p.m. hora peruana y 9:00 p.m. horario argentina. El 'millonario' que dirige el entrenador Martín Demichelis parte con ventaja debido al 2-1 a favor que logró en el Monumental de Buenos Aires hace una semana.

De la mano de Marcelo Gallardo (2014-22), River fue el único equipo en hacer frente al reciente dominio brasilero en la Libertadores: es el último once fuera de Brasil en alzarla (2018) y presionó al extremo a los campeones Flamengo (2019) y Palmeiras (2020).

River Plate vs. Internacional: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.





Demichelis intenta estar a la altura del 'Muñeco' y para ello debe causarle dolor a su amigo Coudet, con quien compartió como futbolista justamente en su conjunto a principio de siglo.

"Nos apreciamos. Va a ser una lástima que uno pierda", dijo Demichelis al diario argentino Clarín previo al juego de ida.

Una anécdota sucedida antes del comienzo de la serie da cuenta de la amistad entre los dos exfutbolistas (Demichelis era defensa; Coudet, volante), campeones con River Plate de los Torneos Clausuras de 2002 y 2003.

Desempleado tras salir del Atlético Mineiro, el 'Chacho' se ofreció a mandar información del Inter cuando el sorteo lo emparejó con los 'millonarios'. Pero a los pocos días firmó como DT del 'colorado gaúcho' en reemplazo del exseleccionador brasileño Mano Menezes.

"Me volvió a mandar un mensaje y me dijo que me iba a pasar toda la información al revés", recordó Demichelis.

La situación actual de Coudet, sin embargo, no es tan festiva. Desde que asumió al frente del bicampeón de la Libertadores, el 19 de julio, no ha conseguido ganar (dos derrotas, dos empates).

El sábado cedió una igualdad en casa ante Corinthians (2-2), que lo dejó en la casilla 12 del Brasileirao, a veinte puntos del líder Botafogo, y con un amago de pelea entre dos de sus hombres destacados.

River Plate vs. Internacional: posibles alineaciones

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Johnny, Mauricio, Charles Aránguiz, Wanderson; Alan Patrick y Enner Valencia.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández; Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

¿Dónde ver el River ante Internacional vía TV por Copa Libertadores?

Será transmitido por la señal de ESPN, FOX Sports (Argentina) y la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias. (AFP)

