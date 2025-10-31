Hasta las lágrimas: técnico de Palmeiras se quebró tras clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores [VIDEO]

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, no pudo contener las lágrimas tras la clasificación de su equipo a la final de la Copa Libertadores.

Visiblemente emocionado, el técnico portugués -en conferencia de prensa- indicó que aún "no podía disfrutar" de las victorias de su equipo a lo largo de todo el torneo y agradeció a los hinchas y familiares que lo han apoyado durante la temporada.

"Todavía no puedo disfrutar de las victorias. Siento que cada día tengo que demostrar que merezco estar aquí. No puedo pensar que no tengo que demostrarle nada a nadie. Tengo que demostrar cada día que merezco estar donde estoy", indicó en un principio.

"No sé si seré capaz de conseguir ese tipo de victorias porque el fútbol se trata de ganar, perder y empatar, por eso soy tan mal perdedor", complementó.

Abel Ferreira llora al recordar a su hija

Luego, el estratega se quebró al recordar a su familia, sobre todo a su hija, quien se encuentra en Portugal.

"En cuanto al partido, siento alivio. Agradezco a la gente que me apoya, quería abrazar a mi hija que no está conmigo ahora, está en Portugal", dijo en un inicio

"La familia es la base de todo para mí. Lloré y sigo llorando. No me gusta mostrar mi lado vulnerable. Pero bueno, es un alivio. Eso es lo que tengo que decirles, es un alivio", finalizó.

La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima.