Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Palmeiras vs. LDU Quito: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de semifinales de Copa Libertadores?

Guía TV, Palmeiras vs LDU por la Libertadores en Sao Paulo.
Guía TV, Palmeiras vs LDU por la Libertadores en Sao Paulo. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el cotejo de Palmeiras frente a LDU Quito. La ida quedó 3-0 a favor del club ecuatoriano.

Palmeiras vs. LDU Quito se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Esta es una de las emocionantes llaves de cara a la gran final de la Copa Libertadores, agendada para fines de noviembre en la ciudad de Lima. Y es que, por ejemplo, Palmeiras busca su cuarta estrella, mientras que LDU Quito quiere alcanzar el éxito en el campeonato por segunda ocasión.

Hay que tener en cuenta que en la ida, LDU dio la gran sorpresa al golear 3-0 al 'verdao' en la capital ecuatoriana. Una derrota por dos tantos, incluso, lo pondrá en el cotejo definitorio del próximo mes ante el ganador del Racing Club ante Flamengo.

¿Cómo llegan Palmeiras y LDU a la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025?

El club paulista viene de empatar a cero con Cruzeiro por el Brasileirao, en tanto que la 'Casa Blanca' no tuvo participación después de lo que fue la ida.

¿Cuándo y dónde juegan Palmeiras vs LDU Quito en vivo por la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores?

El partido está programado para el jueves 30 de octubre en el Allianza Parque (Sao Paulo). El recinto tiene una capacidad para 43,173 espectadores.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs LDU Quito en vivo por la semifinal de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 9:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 7:30 p.m.
  • En Chile, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Palmeiras vs LDU Quito comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Palmeiras vs LDU Quito en vivo por TV?

El partido de Palmeiras contra LDU Quito será transmitido vía ESPN y también en la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs LDU Quito: alineaciones posibles

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Felipe Anderson; Juan Manuel López y Vitor Roque.

LDU Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero ©, Carlos Gruezo, Jeison Medina, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Michael Estrada y Lisandro Alzugaray.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Palmeiras LDU Quito Copa Libertadores

RPP TV

En Vivo

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA