Presidenta de Palmeiras previo a la final de la Copa Libertadores: "Si salimos campeones, perderé el control"

Alista celebración. Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, aseguró que "perderá el control" si su equipo se consagra campeón de la Copa Libertadores.

En conversación con SporTV, la máxima autoridad del cuadro brasileño dijo que, "si Dios quiere, la verán en la calle domingo" para celebrar el título de su equipo.

"No quiero descansar, no voy a descansar. Si Dios quiere, me verán en la calle el domingo... El presidente no bebe, yo no bebo nada. Soy una mujer disciplinada, pero si por casualidad salimos campeones, perderé el control, ¿de acuerdo? Es justo, ¿no?", dijo Pereira.

Pereira y la continuidad de Abel Ferreira

Por otro lado, la presidenta de Palmeiras dijo sentirse satisfecha con las declaraciones del técnico Abel Ferreira, quien indicó que se quedará una temporada más en el club, sea cual sea el resultado de la final ante Flamengo.

"Lo que dijo Abel no es nuevo para mí. Él ya me lo había confirmado. Tengo una profunda confianza en nuestro entrenador y en el trabajo que ha hecho con nosotros durante todo este tiempo. Para mí, no es nada nuevo. Creo en su palabra, igual que él cree en la mía", indicó en un inicio.

"Mi deseo es que se quede hasta diciembre de 2027, cuando termina mi mandato. No tomo decisiones basadas en los resultados de los partidos, bajo ninguna circunstancia", finalizó.