Pase lo que pase en la final: técnico de Palmeiras confirmó su continuidad para la próxima temporada

Los hinchas de Palmeiras no pueden estar más felices. Y es que el técnico Abel Ferreira confirmó -antes del partido ante Flamengo por la final de la Copa Libertadores- que se quedará en el club la próxima temporada.

En conversación con globoesporte, el estratega portugués indicó que no necesita una firma para comprometerse con el equipo, ya que su palabra vale más que un contrato.

"Quiero decirles que mi palabra vale más que una firma. No necesité firmar en enero ni en diciembre para decir que me quedo. Si fuera diferente, podría haberme ido del Palmeiras hace mucho tiempo", indicó en un primer momento.

"La presidente quería que me quedara, y no tengo problema en decir que seguiré en el Palmeiras, punto. No necesito un contrato firmado. Ella sabe quién soy y yo sé quién es ella. Dada nuestra relación de cinco años, no necesito un contrato para decidir si me quedo o no en el Palmeiras", complementó.

Presidenta buscaba que técnico siga en Palmeiras

La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, indicó -previo al viaje a Lima para jugar la final de la Copa Libertadores- que le gustaría que Abel Ferreira se quede en el equipo.

"Independientemente del resultado de la Libertadores, es mi deseo que mi entrenador y mi director de fútbol sigan hasta diciembre de 2027", declaró la presidenta.

De acuerdo con globoesporte, Palmeiras y Abel Ferreira habían acordado los términos para la renovación del contrato a mitad de temporada, sin penalización por rescisión para ninguna de las partes. Sin embargo, el portugués prefirió posponer la renovación del nuevo acuerdo.