Técnico de Palmeiras aceptó que Flamengo fue mejor en la final de la Libertadores: "Nos faltó coraje y audacia"

Aceptó superioridad. Abel Ferreira, técnico de Palmeiras se sinceró y dijo que Flamengo "fue mejor" en la gran final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima.

En conferencia de prensa, indicó que a su equipo le faltó un poco más de "coraje y astucia" para afrontar el encuentro, pero aceptó que su rival supo manejar mejor los momentos de presión.

"Siendo sincero, a pesar de tener un equipo joven, nos faltó un poco más de coraje y audacia. Creo que eso es lo que faltaba. Creo que, como dije ayer (viernes), la forma de jugar del rival no sorprende. Distribuyen el equipo", indicó en un inicio.

"Ellos tenían cinco y nosotros cuatro. Intentamos adelantarnos con López y luego igualar con Andreas. Pero, como dije, creo que más que justificarnos, es importante decir que nuestro rival fue mejor. Tenía más experiencia, era más duro y supo manejar ese momento de presión", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Abel Ferreira reveló conversación con Vitor Roque tras la final

Luego, el técnico de Palmeiras reveló que conversó con Vitor Roque, quien terminó llorando al final del encuentro en el Monumental.

Si comparamos a Vitor Roque con Bruno Henrique, Jorginho y Danilo, quienes ganaron la Libertadores con poco más de 30 años, él tiene 19 años y tendrá muchas oportunidades de ganar esta competición", indicó al inicio.

"Al final, será una experiencia, una experiencia para todos. Como dije, son equipos con niveles de madurez competitiva completamente diferentes", finalizó.