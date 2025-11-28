Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: partidazo en el Monumental por la final de la Copa Libertadores 2025

Palmeiras vs. Flamengo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Tanto Palmeiras como su par de Flamengo ya están en la ciudad de Lima, en lo es un partido definitorio entre clubes brasileros en la búsqueda de la gloria máxima de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Además, miles de hinchas de los dos conjuntos han tomado la capital peruana en lo que promete ser una fiesta del fútbol sudamericano.

"Falta cada vez menos. Este club es muy fuerte y grande... y esperamos el apoyo de nuestros hinchas", dijo Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, en su llegada a suelo peruano.

Del otro lado de la esquina, el 'Fla' ya sabe lo que es ganar el campeonato en Lima. Lo hizo en la temporada 2019, cuando le remontó a River Plate 2-1.

¿Cómo llegan Palmeiras y el Flamengo a la final de la Copa Libertadores?

El club paulista llega de caer 3-2 ante Gremio de Porto Alegre en el Brasileirao, en tanto que los de Río de Janeiro vienen de igualar 1-1 contra Atlético Mineiro.

¿Cuándo y dónde se juega el Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima, Perú). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs Flamengo en vivo por la final de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m. En España , el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m.

, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Flamengo vs Palmeiras comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Flamengo vs Palmeirascomienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Palmeiras vs Flamengo en vivo por TV?

El partido de Palmeiras frente a Flamengo será transmitido por las señales de ESPN, Pluto TV, Telefe y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Palmeiras vs Flamengo: alineaciones posibles

Palmeiras: Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; 'Flaco' López, Anderson y Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.

¿Cuánto pagan las casas de apuestas en el Palmeiras ante Flamengo?