Paulo Autuori valoró el empate de Cristal ante Cerro Porteño: "Dedico este resultado especialmente a nuestro arquero"

Sporting Cristal rescató un empate 2-2 ante Cerro Porteño en el minuto 92 a través del defensor Rafael Lutiger y sumó su primer punto en el Grupo G de la Copa Libertadores. En el debut del técnico Paulo Autuori, la figura 'celeste' fue el arquero Diego Henríquez, quien evitó con sus atajadas lo que pudo ser una goleada en contra.

“Si no piensas que puedes sacar adelante el resultado es complicado. Sé cómo cambian las cosas en un partido de fútbol. Dos días de entrenamiento y me gustaría felicitar a los muchachos por su compromiso en lo táctico. En el primer tiempo comenzamos bien, necesitamos progresar un montón, sobre todo en los costados en el último tercio cerca de nuestro arco. Logramos hacer un gol, pero antes del gol hemos retrocedido sin necesidad”, dijo Autuori en declaraciones que recoge Ovación.

"Hacemos el gol en una transición, después regalamos dos situaciones al rival. No podemos permitirlo. Si vamos al descanso con la ventaja, el rival iba a tener que construir el juego asociativo, entonces para el rival quedó cómodo sacar provecho de las transiciones. Pero también dedico este resultado especialmente a nuestro arquero, arquero de equipo grande es así: cuando se le necesita aparece bien y lo ha hecho. Es siempre complicado jugar frente a un equipo paraguayo. Es un punto importante tanto para Copa, como para remontar al equipo para la liga interna", agregó.

El entrenador de Sporting Cristal tuvo como primera prueba el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. | Fotógrafo: EFE

El partido de la tercera fecha dejó a Cerro Porteño con 4 puntos, lejos de los 9 que atesora el líder Palmerias, y apenas uno por encima de Bolívar, que es tercero. En tanto, Sporting Cristal se ubica cuarto con un punto, pero cerca de sus rivales.

Los celestes, que hoy tenían de vuelta a su banquillo al brasileño Paulo Autuori, comenzaron ganando con un gol del argentino Santiago González, pero Cerro igualó apenas cinco minutos después a través de Cecilio Domínguez, que luego, en el minuto 44, asistió a Federico Carrizo para establecer la remontada.

Pese a la superioridad de los paraguayos durante el segundo tiempo y a las numerosas oportunidades para ampliar la ventaja, el central Lutiger, de 23 años, apareció en el minuto 92 para cambiar la historia de un partido que parecían tener ya resuelto los pupilos del argentino Diego Martínez.

"Virtud siempre tiene el rival. No puedo dejar de reconocer, pero si estuviéramos con más claridad en los carriles laterales porque hemos hablado de este tema un montón, seguramente no sufrimos gol. Otra cosa es sostener más el balón en cancha ofensiva que logramos un poco más en el segundo tiempo. Para mí una virtud hoy día fue el compromiso de los jugadores. Con dos días de entrenamiento dejan claro que en lo táctico vamos a crecer, pero no se puede permitir que en el primer tiempo hemos retrocedido", agregó.

Sporting Cristal recibirá al Bolívar en la cuarta fecha, el 7 de mayo, y el mismo día Cerro Porteño hará lo mismo a Palmeiras.

- Ficha técnica:

Cerro Porteño: Roberto Fernández; Alan Benítez (m.62, Leonardo Rivas), Matías Pérez, Jorge Morel, Federico Carrizo (m.81, Alan Soñora); Cecilio Domínguez, Juan Iturbe (m.70, Alexis Fariña), Ángel Benítez, Wilder Viera (m.45, Robert Piris Da Motta), Víctor Velázquez, y Jonatan Torres (m.81, Francisco da Costa).

Entrenador: Diego Martínez

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Rafael Lutiger Lutiger, Santiago González, Martín Cauteruccio (m.82, Irven Ávila), Christofer Gonzales; Carlos Lora (m.57, Misael Sosa), Franco Romero, Maxloren Castro (m.45, Jostin Alarcón), Gerald Tavara (m.82, Henry Caparo); Nicolás Pasquini y Jeffrey Cabellos (m.57, Gianfranco Chávez).

Entrenador: Paulo Autuori.

Goles: 0-1, m.37: Santiago González. 1-1, m.42: Cecilio Domínguez. 2-1, m.44: Federico Carrizo. 2-2, m.92: Rafael Lutiger.