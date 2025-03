Con Alianza, Universitario y Cristal: así se jugará la primera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Libertadores temporada 2025 empezará el martes 1 de abril. El certamen de clubes más importante de América Latina tiene a Botafogo como el vigente campeón. El cuadro brasileño es uno de los favoritos para alzar el título, aunque no es el único.

Los partidos de la fase liguera arrancarán la próxima semana. Esta primera jornada se disputarán 16 partidos, entre los cuales destacan Fortaleza vs. Racing Club, Talleres vs. Sao Paulo y Bahía vs. Internacional.

Respecto a los equipos peruanos, tanto Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal debutarán el certamen jugando como local.

Alianza Lima es el primero en saltar a la cancha para recibir a Libertad de Paraguay. Mientras tanto, Universitario será local ante River Plate y Cristal chocará contra el Palmeiras.

A continuación a detalle la primera jornada de la Libertadores.

