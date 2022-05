"Estuvieron a al altura": Gareca sobre el rendimiento de los clubes peruanos en torneos internacionales | Fuente: AFP

Ricardo Gareca se presentó este viernes en conferencia de prensa, donde dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para afrontar el repechaje del Mundial Qatar 2022. Asimismo, el entrenador se refirió al desempeño de los clubes nacionales en los torneos de Conmebol.

Alianza Lima y Sporting Cristal se quedaron sin opciones de avanzar en la Copa Libertadores. Melgar aún tiene una chance de clasificar a octavos de la Copa Sudamericana, mientras que Ayacucho FC fue eliminado.

"Para mí, los equipos estuvieron a la altura. Va a despertar polémica, pero cuando no se liga, no se liga. No tiene que ver solo con la suerte. Los resultados van en cadena”, señaló Ricardo Gareca.

El técnico de la Selección apuntó que otros factores también intervienen en los resultados deportivos y exigió respuesta de parte de los presidentes de los clubes peruanos.

“Hacen falta muchas cosas: infraestructura… los presidentes tienen que dar respuesta también. Sale el técnico a hablar, salen los futbolistas, me gustaría que los presidentes salgan a hablar también. Hay cosas que les compete a ellos: armar equipos, refuerzos. Lo desconozco y me gustaría escuchar al presidente, que salga a hablar”, expresó.

Ricardo Gareca se pronunció en específico sobre el desempeño de los elencos. Valoró el rendimiento de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y dijo sentirse “optimista” por el papel de Melgar en la Copa Sudamericana.

“Yo vi a un Cristal que jugó bien, compitió de la misma manera. Vi a un Alianza que un partido se le escapó de las manos. Melgar, el partido que acaba de jugar con Racing, yo tengo opinión muy optimista. En el fútbol hay que concretar goles, pero también hay un análisis fuera del resultado. Eso forma parte de cada cuerpo técnico. Pero, lógicamente, que a ustedes (periodistas) no los va a conformar. Si el equipo queda en última casilla, habrá que aceptar las críticas, algo se debe haber hecho mal”, manifestó.

Alianza Lima y Ayacucho FC no tienen opciones de seguir compitiendo a nivel internacional. Melgar y Sporting Cristal tienen posibilidades en la Copa Sudamericana, pero no dependen de sí mismos.

