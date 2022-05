Ricardo Gareca busca dirigir su segundo Mundial con la Selección Peruana. | Fuente: @SeleccionPeru

Este viernes, Ricardo Gareca dio la lista de convocados en la Selección Peruana para lo que será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el entrenador de Perú fue consultado en relación al duelo frente al representante asiático, que saldrá de la llave que protagonizarán Emiratos Árabes y Australia. El mismo, para Qatar 2022, no será a ida y vuelta, sino a partido único.

"No cuestiono lo que se ha establecido. No porque no tenga cuestionamientos, sino porque, con todo lo que tenemos por jugarnos, es gastar energía. Podría enumerar cantidad de cosas, pero no tiene sentido porque ya está establecido", el DT de la Selección Peruana al respecto.

El repechaje, partido clave de Perú rumbo a Qatar 2022

¡Todos juntos por un solo objetivo! ❤️



Presentamos a los futbolistas convocados por Ricardo Gareca para disputar el repechaje intercontinental por un cupo al Mundial Qatar 2022 con nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/zkq09btey1 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 20, 2022

En tanto, el estratega del 'equipo de todos' habló que están tranquilos porque llegarán de la mejor manera a este crucial duelo hacia la cita mundialista.

"Vamos a llegar bien, vamos a contar con periodo de adaptación, estoy positivo desde ese punto de vista, totalmente enfocados", sostuvo el también exentrenador de Vélez Sarsfield y Universitario de Deportes.

Hay que tener en cuenta que Ricardo Gareca no consideró a Paolo Guerrero en su convocatoria por el repechaje a Qatar 2022. El delantero recién sale de una lesión, aunque no descarta su incorporación si coge ritmo con trabajos con balón.

"Él está tratando de recuperarse y ponerse de la mejor manera. El seguimiento lo tenemos nosotros. No queremos alterar nada que lo pueda perjudicar, que los plazos establecidos se den para que esté bien, manifestó.

Previo al duelo en Doha del 13 de junio, la Selección Peruana afrontará un partido amistoso ante su similar de Nueva Zelanda el 5 del mismo mes en la ciudad de Barcelona.

Ante los 'kiwis' ya jugó, en cotejos de ida y vuelta. Se dio en el marco del repechaje por el cupo al Mundial Rusia 2018.

NUESTROS PODCAST

¿Qué son las artritis y a quienes afectan?

El doctor Elmer Huerta nos informa sobre las distintas artritis, cuáles son las más comunes y a quiénes afectan.