Binacional perdió por 8-0 ante River Plate por la Copa Libertadores | Fuente: EFE

Binacional se estrenó en la Copa Libertadores derrotando 2-1 a Sao Paulo en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina, pero no le fue nada bien en su segundo cotejo. Perdió 8-0 ante River Plate en Argentina, la goleada más grande en lo que va de la actual edición y el noveno resultado más abultado en toda la historia del certamen.

Sin embargo, en el equipo piensan pasar de página y se esperanzan en que cuando les toque medirse otra vez con River. pero en territorio peruano, puedan tener un mejor registro, tal como lo señaló el colombiano Dahwling Leudo.

“Ese partido lo tomamos como un accidente, ellos tienen que ir a casa, acá puede pasar una cosa distinta y quién quita que nosotros les metamos ocho goles también”, dijo el mediocampista en alusión al choque que sostendrá por la fecha 4 de la Copa Libertadores en la altura de Juliaca, durante entrevista con Radio Caracol.

“Contra River no sé qué nos pasó, no estuvimos finos y el nivel de ellos contra los equipos peruanos es bastante diferente. Mantuvieron una intensidad a la que no estamos acostumbrados en el torneo local y eso nos sorprendió bastante. Si nos cerrábamos más, quizá el partido no hubiera sido tan escandaloso”, mencionó.

Ante la situación del coronavirus en el Perú, Binacional no ha detenido sus trabajos y luego del día libre este domingo, continuarán con sus entrenamientos.