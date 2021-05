Marcelo Gallardo tiene tan solo 11 jugadores, ningún arquero para formar un equipo para enfrentar a Santa FE | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

Las malas noticias no paran de llegar a River Plate. Previo al superclásico ante Boca Juniors, el cuadro millonario sufrió 15 bajas debido al contagio masivo a la Covid-19. Pero la pesadilla no terminó ahí. Este lunes, cinco jugadores más dieron positivo al nuevo coronavirus. En total, Marcelo Gallardo no podrá contar con 20 futbolistas para su partido contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores.

Previo a los partidos de Copa Libertadores, todos los clubes están obligados a pasar por pruebas de antígenos para descartar el nuevo coronavirus. Los resultados no fueron alentadores. Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo y Flabian Londoño se contagiaron y arrojaron positivo.



Lo peor viene ahora. Marcelo Gallardo tiene tan solo 11 jugadores habilitados para el partido contra Santa Fe. Ellos son Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, José Paradela, Julián Alvarez, el juvenil Tomás Lecanda, Enzo Pérez y Felipe Peña Biafore, pero los dos últimos son duda.

Enzo Pérez no terminó de jugar el superclásico ante Boca. Salió por un problema muscular en el isquiotibial derecho. En tanto, el juvenil Felipe Peña Biafore tiene a un hermano con coronavirus y quería fuera por contacto cercano.

Si estos dos jugadores son baja, el técnico de River Plate tendría serios problemas para armar un once. Teniendo en cuenta que no tienen arquero. Se le pidió a la Conmebol que deje inscribir de forma excepcional dos guardametas. Leo Díaz, que tapó ante Boca, y Agustín Gómez. Aún no hay respuesta.



Según el diario Olé, este sería el equipo que presentaría River ante Santa Fe si la situación no mejora. Maidana; Casco, Lecanda, Martinez, Angileri; Carrascal, Peña Biafore, Paradela; Alvarez y Fontana. Leyó bien. Tan solo 10 jugadores.



