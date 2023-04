River Plate vs. Sporting Cristal se han enfrentado seis veces previo a este partido.

River Plate vs. Sporting Cristal se enfrentan EN DIRECTO desde el estadio Monumental de Buenos Aires, en Argentina, por el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2023.

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar, pues no la pasaron bien en la primera jornada. En el caso del 'Millonario', cayó por 3-1 en su visita al Hernando Siles Reyes de Bolivia. Con el mismo marcador, pero en condición de local, los rimenses debutaron en el Nacional de Lima frente a Fluminense de Brasil.

En el torneo local, la historia es distinta. Mientras que los dirigidos por Tiago Nunes no pasaron del empate ante Sport Boys en el Alberto Gallardo, los de Martín Demichelis consiguieron golear por 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el mismo estadio en el que ahora se medirán ante el cuadro peruano.

"Como todo partido de Copa, será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido", sostuvo Yoshimar Yotún, volante de Sporting Cristal, quien será baja ante River Plate por expulsión en los minutos finales del duelo ante 'Flu'.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



¿Cuándo y a qué hora juegan River Plate vs. Sporting Cristal?

River Plate y Sporting Cristal se enfrentarán en un emocionante encuentro por Copa Libertadores el miércoles 19 de abril. La cita deportiva está pactada a las 7:00 p. m. de Perú y 9:00 p. m. de Argentina. Se llevará a cabo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Sporting Cristal debutó ante Fluminense en la fase de grupos de la Libertadores. | Fuente: Club Sporting Cristal

Horarios en el mundo: River Plate vs. Sporting Cristal

Perú: 7:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

Chile: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p. m.

España: 2:00 a. m. (jueves 20)

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el River Plate vs. Sporting Cristal?

El partido entre River Plate y Sporting Cristal será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Star+, en Perú y Sudamérica. En Argentina, se verá también por Telefe y Fox Sports. En Chile, por ESPN4 y Star+. Además, podrás seguir el minuto a minuto y ver todos los goles vía RPP.pe, así como escuchar la transmisión EN VIVO por la plataforma radial de RPP Noticias.

River Plate debutó en fase de grupos con una derrota ante The Strongest. | Fuente: Club Atlético River Plate

Posibles alineaciones del River Plate vs. Sporting Cristal

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco; Lucas Beltran y Salomón Rondón o José Paradela.

DT: Martín Demichelis.

Sporting Cristal: Renato Solis, Jhilmar Lora, Ignacio Da Silva, Rafael Lutiger, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell, Martín Távara, Jostin Alarcón, Leandro Sosa, Joao Grimaldo e Irvén Avila.

DT: Tiago Nunes.

River Plate vs. Sporting Cristal: árbitros confirmados



Árbitro principal: Jhon Ospina (COL)

Árbitro asistente 1: Jhon A. León (COL)

Árbitro asistente 2: Sebastián Vela (COL)

Cuarto árbitro: Bismark Santiago (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Asistente VAR: Edson Cisternas (CHI)

NUESTROS PODCASTS

LIMA 8.8: Alerta sismo

El 30 de marzo de 2024 un sismo de magnitud 8.8 sacude la costa central del Perú… En esta ficción narramos las primeras horas de un evento de gran magnitud y cómo afecta a nuestros protagonistas y al resto de habitantes de Lima y Callao. Un podcast producido por RPP y Pacífico Seguros.