Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores?

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará en el Morumbi, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sao Paulo vs LDU Quito: ¿cómo llegan a la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

Sao Paulo llega al cotejo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores tras perder 1-0 con Santos. LDU, en tanto, llega al partido tras perder 4-2 ante Universidad Católica.

¿Cuándo y dónde juegan Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?



El partido entre Sao Paulo vs LDU Quito se disputará este jueves 25 de septiembre en el Morumbi. El recinto tiene capacidad para 66 795.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?



En Perú, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

En México, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por TV y streaming?



El partido entre Sao Paulo vs LDU Quito se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. Tampoco podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sao Paulo vs LDU Quito: alineaciones posibles

Sao Paulo: Rafa; Ferraresi, Arboleda, Franco; Mailton, Rodriguinho, Pablo, Bobadilla, Díaz; Luciano y Ferreira.

LDU Quito: Valle; Allala, Ade, Quinónez; Quintero, Cornejo, Gruezo, Ramírez; Villamil, Pastran y Medina.