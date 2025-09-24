Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores?

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO | Guía de TV Copa Libertadores
Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO | Guía de TV Copa Libertadores | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO: sigue la transmisión del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará en el Morumbi, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Sao Paulo vs LDU Quito: ¿cómo llegan a la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

Sao Paulo llega al cotejo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores tras perder 1-0 con Santos. LDU, en tanto, llega al partido tras perder 4-2 ante Universidad Católica.

¿Cuándo y dónde juegan Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

El partido entre Sao Paulo vs LDU Quito se disputará este jueves 25 de septiembre en el Morumbi. El recinto tiene capacidad para 66 795.

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por la vuelta de los cuartos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.
  • En México, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos, el partido Sao Paulo vs LDU Quito comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Sao Paulo vs LDU Quito en vivo por TV y streaming?

El partido entre Sao Paulo vs LDU Quito se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. Tampoco podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sao Paulo vs LDU Quito: alineaciones posibles

Sao Paulo: Rafa; Ferraresi, Arboleda, Franco; Mailton, Rodriguinho, Pablo, Bobadilla, Díaz; Luciano y Ferreira.

LDU Quito: Valle; Allala, Ade, Quinónez; Quintero, Cornejo, Gruezo, Ramírez; Villamil, Pastran y Medina.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Sao Paulo LDU Quito video videos videos mas vistos Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA