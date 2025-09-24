Últimas Noticias
Copa Libertadores: Se enfrentan São Paulo y Liga de Quito por la llave 1

Se enfrentan São Paulo y Liga de Quito por la llave 1
Se enfrentan São Paulo y Liga de Quito por la llave 1
por Nota IA

En la previa de São Paulo vs Liga de Quito, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 17:00 horas en el estadio el Morumbí. El árbitro designado será Alexis Herrera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), LDU Quito buscará definir la serie ante São Paulo mañana. El partido por la llave 1 de la Copa Libertadores comenzará a las 17:00 horas y será en el estadio el Morumbí.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alexis Herrera.

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 1 vs At. Nacional 1 (4-3 en penales a favor de São Paulo) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
Horario São Paulo y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Tags
São Paulo Liga de Quito Copa Libertadores

