Sporting Cristal con la calculadora: ¿qué necesita para avanzar en la Copa Libertadores 2023?

Sporting Cristal quedó cerca de la épica ante el mejor equipo argentino de la actualidad. A pocos minutos del pitazo final, la figura de Joao Grimaldo apareció y estuvo cerca para dar el gran batacazo de la semana en la Copa Libertadores 2023. Un remate suyo se estrelló en uno de los palos del arco defendido por Franco Armani, que, al igual que sus compañeros, sintió alivio cuando confirmaron que el balón se iba a afuera de la cancha. Así el gran River Plate se salvó de trasladarse a cuidados intensivos en el certamen copero.

En la banca de suplentes de la 'SC' vivieron a mil por hora los instantes finales del compromiso. El entrenador Tiago Nunes estuvo atento a lo que pasaba en la cancha, pero también se jugó un partido aparte con la banca rival. Y sus jugadores sabían que era una final y que si se derrotaba a River Plate sería el triunfo más importante de un club peruano en los últimos años.

Superar al gigante de Argentina no es de todos los días, y más si no muerde el polvo de la derrota en Lima desde que cayó 2-1 ante San Martín el 5 de marzo del 2009. Sin embargo, Cristal no pudo sellar un triunfo soñado, aunque era debe sacar la calculadora de cara a una complicada clasificación a la siguiente fase de la Libertadores.

⚽️🇵🇪 ¡El gol de Yotún! La definición de la figura de @ClubSCristal en el empate 1-1 con @RiverPlate



🏆 Grupo D de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/93FMOmxtSJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 26, 2023

La calculadora de Sporting Cristal

Tras el empate ante River Plate, Sporting Cristal sumó cuatro puntos, al igual que River Plate, aunque por diferencia de goles ocupa el tercer lugar del Grupo D de la Libertadores. Eso sí, está a dos unidades de The Strongest (6) y a cinco del líder, Fluminense (9).

El cuadro celeste tendrá que conseguir buenos resultados en sus próximos partidos que serán de visitante. El primero de ellos serán ante el cuadro boliviano en La Paz y el cierre de la serie será contra Fluminense en Brasil.

En la quinta fecha el equipo dirigido por Tiago Nunes tiene que ganar sí o sí a The Strongest y esperar que River pierda o empate cuando reciba al 'Flu'.

Ya en la última fecha de la serie, Cristal tendrá que sacar al menos un empate a Fluminense en el Estadio Maracaná y esperar que River y The Strongest empaten en el Estadio Monumental. Resutados difíciles de darse, pero no imposibles.

