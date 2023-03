Sporting Cristal debutará ante Fluminense en la fase de grupos de la Copa Libertadores | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo

Sporting Cristal ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El sorteo determinó que los rimenses caigan en la serie D, donde aparecen River Plate de Argentina, The Strongest de Bolivia y el Fluminense de Brasil, contra el que se estrenarán en esta instancia.

“Es un grupo duro y difícil, con elencos grandes. River Plate es el mejor equipo de Argentina en este momento. Fluminense y Palmeiras son los dos principales equipos de Brasil en los últimos 6 meses. Fluminense tiene un trabajo de casi dos años con su entrenador, está en su mejor momento deportivo. Son equipos difíciles para jugar. The Strongest, además de su calidad, tiene la altura de La Paz. Jugar a más de 3600 metros es duro para todo equipo”, analizó Tiago Nunes, entrenador de Cristal, en rueda de prensa.

Tiago Nunes consideró que a Sporting Cristal le tocó uno de los grupos más difíciles en la actuar Copa Libertadores, por lo que indicó que el club no puede anticiparse a ninguna proyección.

“De manera humilde, debemos entender nuestras limitaciones, tener la ilusión de competir, de pelear para ganar los partidos, pero en este momento Cristal tiene que pensar partido a partido, sin proyección, medir cuál es nuestro potencial dentro de la cancha, porque entre todos los grupos, creo que nos tocó uno de los más difíciles de la competencia”, mencionó.

El grupo D de la Copa Conmebol Libertadores 2023 | Fuente: Conmebol

Experiencia en la Copa Libertadores

Sporting Cristal llegó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 tras superar dos etapas preliminares. Eliminó a Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina, hecho que -según Nunes-, le permitió “evolucionar” al equipo.

“Nos ha preparado mejor, porque siempre que se juega con equipos internacionales nos genera un tipo de aprendizaje, hemos evolucionado como equipo, pero al mismo tiempo en los últimos dos partidos por la Liga 1 no hemos jugado bien, bajamos nuestra producción. Tenemos que regresar a jugar bien”, manifestó el brasileño.

“Sorprender” en la Libertadores

Sporting Cristal debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores recibiendo a Fluminense el 5 de abril en el Estadio Nacional, con ello, el club deberá afrontar en paralelo la Liga 1. Así, Tiago Nunes señaló que no cuenta con una plantilla tan amplia, pero apuntó que poder dar la sorpresa.

“Es difícil, porque no tenemos una plantilla tan grande para competir en los dos torneos. Contamos con muchos jóvenes, varios debutando conmigo, no solo por la confianza, sino también por necesidad. Debemos entender que esos partidos de Copa ante rivales difíciles son oportunidades para demostrar que tenemos capacidad de competir al ritmo de ellos, que el proyecto está en el camino correcto. No quiero generar ningún tipo de sobre expectativa, creo que la gente no soporta falsas promesas. Debemos ir con mesura y sacar el máximo provecho de este momento que vamos a vivir para fortalecer el club. Quizá tenemos la capacidad para sorprender”, finalizó.





