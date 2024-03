Sporting Cristal vs. Defensor Sporting EN VIVO: se enfrentan este jueves 7 de marzo por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores Sub 20.

El encuentro se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado (Uruguay), desde la 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Nativa También podrás seguir ONLINE las incidencias minuto a minuto por RPP.pe.

El cuadro Celeste logró su clasificación a la Copa Libertadores Sub 20 luego de coronarse campeón en el Torneo de Reservas, donde venció a Universitario de Deportes con un marcador global del 3-2.

Para este torneo, el cuadro dirigido por Víctor Reyes, quien tomó el cargo tras la salida de Jorge Cazulo, estará conformado por jugadores importantes; sin embargo, no podrá contar con Maxloren Castro, quien sufrió una lesión días antes de viajar a Uruguay.

En el primer partido de la llave, cayó ante Aucas por 3-1, en un primer tiempo para el olvido. Pero, emostró que pueda hacer una mejor presentación cuando dominó casi todo el segundo tiempo.

🏆⚽ ¡Así está la tabla de posiciones del Grupo C en la CONMEBOL #LibertadoresSub20 disputada la primera fecha!



🔥 Assim está a tabela de classificação do Grupo C da CONMEBOL #LibertadoresSub20, após a primeira rodada! pic.twitter.com/O9OBKqn120 — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) March 5, 2024

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Defensor Sporting?

El partido entre Sporting Cristal vs. Defensor Sporting Cristal se juega este jueves 7 de marzo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado (Uruguay).

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Defensor Sporting por la Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Sporting Cristal vs. Defensor Sporting se juega a las 4:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 4:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Defensor Sporting vía TV por Copa Libertadores Sub 20?

El partido entre Sporting Cristal vs. Defensor Sporting será transmitido EN VIVO por Nativa. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

