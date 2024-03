Sin Carlos Zambrano: el probable once de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán el sábado 9 de marzo por la Liga 1 Te Apuesto 2024. El encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura, está programado para las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

El equipo blanquiazul buscará recuperarse en la tabla de posiciones después de perder ante ADT en Tarma. Durante la semana, el entrenador Alejandro Restrepo afinó detalles y determinó que no incluirá en su once titular a Carlos Zambrano, que este jueves cumplió su cuarto entrenamiento con sus compañeros.

Zambrano practica sin ningún problema, pero el comando técnico de Alianza no lo tiene en su planes ante los celestes por no encontrarse en su pico de rendimiento. No juega desde el 8 de noviembre del 2023, fecha en la que se disputó el segunda final ante Universitario de Deportes.

Por su parte, Jesús Castillo será unas de las grandes novedades. La idea es fortalecer y luchar la posesión del balón en el mediocampo.

A dos días del compromiso, el once de Alianza que se perfila para enfrentar a Cristal es el siguiente: Ángel De La Cruz; Renzo Garcés, Jiovany Ramos, Juan Pablo Freytes; Adrián Arregui, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Kevin Serna, Jhamir D'Arrigo; Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido de la fecha. Alianza Lima enfrenta este sábado 9 de marzo a Sporting Cristal en encuentro correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

El cotejo se disputará en el Estadio Nacional, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max y Liga 1 Play. También podrás escuchar el encuentro EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP.

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Cristal. | Fuente: Alianza Lima