'Chemo' del Solar: "Me quedo satisfecho, fuimos dominadores del partido ante Caracas FC" | Fuente: Liga 1

Este miércoles la Universidad César Vallejo empató sin goles ante Caracas FC por la Fase 1 de la Copa Libertadores y, tras el encuentro, José Guillermo 'Chemo' del Solar dio sus impresiones sobre este resultado.

"Me quedo satisfecho, en general, con el partido. Creo que no me demoré en hacer los cambios, planificamos un partido y fuimos dominadores del encuentro. Fuimos el equipo que generó ocasiones de gol en el arco contrario, no recuerdo ocasiones de gol de Caracas a lo largo del partido, pero sí cuatro o cinco de la UCV", indicó Del Solar en conferencia de prensa.



Sobre las expectativas que tiene para el partido de vuelta, agregó: "Es claro que el fútbol se gana con goles, pero me voy satisfecho y tranquilo con el rendimiento del equipo. Es el primer partido de jugamos, no hemos hecho ningún amistoso, y la llave está abierta. Hemos empatado 0-0 y vamos a ir con la intención de poder traer la clasificación para Perú".

Asimismo, también se refirió al penal errado por el delantero y goleador del equipo Yorleys Mena: "Somos un equipo que propone atacar en todo momento, que busca el arco contrario. A veces los delanteros están acertados de cara al arco, pero a veces no. El año pasado Yorleys Mena acertó todos los penales que pateó, pero a veces el futbolista también puede fallar y no pasa nada, hay que continuar".

Por último, hizo una autocrítica en tanto a que, si bien tuvieron llegadas claras, no pudieron convertir para abrir el marcador: "Creo que en este primer partido es una tarea pendiente el acierto de cara al gol, pero si sostiene ese ritmo e intensidad que tiene, van a llegar los goles".