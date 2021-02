Carlos Rivero: "No creemos que seamos favoritos, pero hemos analizado muy bien a UCV" | Fuente: Caracas FC

Este miércoles Caracas FC se medirá ante Universidad César Vallejo por la Fase 1 de la Copa Libertadores y, por su parte, el cuadro venezolano arribará a Lima este martes para quedar preparado previo al encuentro,

Carlos Rivero, defensor del equipo venezolano, conversó con RPP Noticias y se refirió a sus expectativas para el encuentro: "Estamos enfocados para el partido ante UCV. Iremos mañana en vuelo charter aproximadamente de cuatro horas, esperamos el partido del miércoles con muchas ansias”, indicó en Fútbol Como Cancha.

Asimismo, habló de cómo llegan de cara al encuentro: "Venimos con dos partidos amistosos, el tema de la cuarentena hizo que se jugara un torneo express el año pasado. Fue bastante desgastante. El reinicio de este torneo se alargó un poco más, por eso no hemos tenido aún partidos oficiales".



En tanto al cuadro venezolano, agregó: "No diría que somos favoritos, aunque de ser así lo aceptaría. Nosotros como equipo venezolano, no tenemos tanta historia como otros del resto del continente, entendemos que no nos sobra nada, por eso hemos estado muy atentos a lo que hemos visto de los partidos de UCV".



Sobre lo que ha podido analizar del equipo dirigido por 'Chemo' del Solar, precisó: "Sabemos que prefiere tener mucho el balón en el pie, tiene juego asociado. Lo hemos analizado cuando juega más con tres en el fondo, dos volantes abiertos como Vélez o Cedrón. Son jugadores bastante desequilibrantes, por ahí debemos tener cuidado además de que también tiene buena pelota parada. Tenemos que tener atención para eso".

