Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario es el mejor equipo peruano en el Ránking Conmebol 2026: ¿en qué puesto se ubica y qué otros equipos están en la lista?

Universitario es el mejor equipo peruano en el Ránking Conmebol 2026
Universitario es el mejor equipo peruano en el Ránking Conmebol 2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario se ubica en el puesto 32 del ránking de clubes 2026. ¿Qué otros equipos peruanos se encuentra en la lista?

El más importante del país. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de la Dirección de Competiciones y Operaciones, presentó el Ránking de Clubes Conmebol 2026, donde Universitario de Deportes es el equipo peruano que mejor ubicado se encuentra en la lista.

A través de un comunicado emitido en su página web y redes sociales, la entidad deportiva dio a conocer la nómina de los mejores 50 equipos de la Conmebol, donde el cuadro Crema se ubica en el puesto 32. 

Pero Universitario no es el único cuadro presente en la lista. Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar también se encuentran en el ránking. El cuadro del Rímac se ubica en el puesto 38, el equipo de La Victoria en el 40 y el cudro arequipeño en el lugar 49.

De acuerdo con la Conmebol, el Ránking de Clubes 2026 será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026.

Top 15 Ránking de Clubes Conmebol 2026

  1. Palmeiras
  2. Flamengo
  3. River Plate
  4. Boca Juniors
  5. Peñarol
  6. Atlético Mineiro
  7. Sao Paulo
  8. Nacional
  9. Racing Club
  10. LDU Quito
  11. Fluminense
  12. Athletico Paranaense
  13. Internacional
  14. Gremio
  15. Olimpia
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Copa Libertadores Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal FBC Melgar

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA