Universitario es el mejor equipo peruano en el Ránking Conmebol 2026: ¿en qué puesto se ubica y qué otros equipos están en la lista?

El más importante del país. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de la Dirección de Competiciones y Operaciones, presentó el Ránking de Clubes Conmebol 2026, donde Universitario de Deportes es el equipo peruano que mejor ubicado se encuentra en la lista.

A través de un comunicado emitido en su página web y redes sociales, la entidad deportiva dio a conocer la nómina de los mejores 50 equipos de la Conmebol, donde el cuadro Crema se ubica en el puesto 32.

Pero Universitario no es el único cuadro presente en la lista. Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar también se encuentran en el ránking. El cuadro del Rímac se ubica en el puesto 38, el equipo de La Victoria en el 40 y el cudro arequipeño en el lugar 49.

De acuerdo con la Conmebol, el Ránking de Clubes 2026 será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Copa Libertadores 2026.

🙌 ¡El Top 50 del Ranking CONMEBOL 2026! 🤔 ¿En qué puesto está tu equipo? pic.twitter.com/6EiGEio9gZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Top 15 Ránking de Clubes Conmebol 2026

Palmeiras Flamengo River Plate Boca Juniors Peñarol Atlético Mineiro Sao Paulo Nacional Racing Club LDU Quito Fluminense Athletico Paranaense Internacional Gremio Olimpia