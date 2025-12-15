Javier Rabanal y su "planes" como DT de Universitario: "Me llevaría 8 jugadores de Independiente del Valle"

Javier Rabanal ya tiene un acuerdo para ser el nuevo entrenador de Universitario de Deportes en la próxima temporada. El tricampeón peruano se encuentra a la espera de que Independiente del Valle dispute su último partido en la Liga Pro de Ecuador para oficializar la noticia.

Rabanal llega como el reemplazante del uruguayo Jorge Fossati y tiene la misión de guiar a la 'U' al tetracampeonato nacional en 2026. En las últimas horas dio una entrevista al Canal del Fútbol de Ecuador.

"A mí nadie del club me ha dicho que hay un nuevo entrenador (en Independiente del Valle) y que lo hayan firmado por esta razón. Lo que me comentan que todo el mundo daba por hecho que yo habia firmado por otro lado", declaró.

"Porque la lógica dice que hay que buscar porque los entrenadores de Independiente no duran mucho", agregó el entrenador español que sacó campeón a Independiente del Valle.

Javier Rabanal:Yo me enteré por la prensa que ya no seguía como DT de IDV,la propuesta que tengo esta bastante avanzada y a lo largo de la semana se debería cerrar.

De este plantel que tengo me llevaría 8 jugadores donde voy.

Lo llamaron de México, Colombia y Perú

Rabanal aseguró que tras el triunfo de Independiente ante Once Caldas en setiembre por Copa Sudamericana, recibió propuestas de clubes de México, Colombia, Chile y Perú.

"Desde que se le ganó a Once Caldas en Manizales me llegaron bastantes propuestas. Tuve dos de México, pero las descarté porque no era un destino que quisiera dar como mi siguiente paso. También de Colombia, Chile y Perú. Ahora mismo estoy centrado en una propuesta que tengo. La propuesta esta bien avanzada y a lo largo de la semana que viene se debería cerrar", puntualizó.

Finalmente, el DT español, a tono de broma, dijo que si estaría en sus manos se llevaría a ochos jugador de Independiente para su próximo equipo.

"No te voy a decir nombres y ni siquiera si puedo ficharlos, pero me llevaria a ocho jugadores del plantel de este año, si pudiera", culminó.