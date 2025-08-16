Rompe su silencio: Raúl Ruidíaz se pronunció sobre polémico video tras derrota de Universitario en la Copa Libertadores

El delantero de Atlético Grau indicó que la publicación que realizó está relacionada con el encuentro que iba a disputar el día viernes y que se vio sorprendido por la reacción de la gente.

Se defiende. Raúl Ruidíaz aseguró que nunca quiso burlarse de Universitario tras perder 4-0 ante Palmeiras por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A través de sus historias de Instagram, el delantero de Atlético Grau indicó que la publicación que realizó está relacionada con el encuentro que iba a disputar el día viernes y que se vio sorprendido por la reacción de la gente.

"Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas", indicó en un inicio.

"Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia antes de los partidos por como motivación", complementó.

¿Por qué no borró el video?

Por otro lado, indicó que no borró el video porque no lo hizo con mala intención y reiteró que sería incapaz de burlarse de Universitario.

"Si no borré el video fue porque sinceramente no lo hice con ninguna mala intención. Me veo en la obligación de aclararlo", dijo.

"Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la U sé que no lo va a olvidar. Un abrazo", finalizó.