Jorge Fossati atribuyó a la "seguidilla de partidos" la lesión de Rodrigo Ureña

Jorge Fossati lamentó la lesión de Rodrigo Ureña en la ida del partido por Copa Libertadores.
Jorge Fossati lamentó la lesión de Rodrigo Ureña en la ida del partido por Copa Libertadores. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Jorge Fossati lamentó la lesión de Rodrigo Ureña en la ida del partido de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universitario perdió 0-4 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y, prácticamente, está eliminado del torneo continental.  

Sin embargo, la noticia más grave es que Rodrigo Ureña, una de las principales figuras del club, se perderá varios partidos por una lesión en una de sus piernas.

Ante esto, el técnico Jorge Fossati atribuyó la ausencia del jugador chileno a la seguidilla de partidos que viene atravesando el equipo en las últimas semanas. 

"Es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de partidos. Tratamos de ser prevenidos, pero en el caso de Rodrigo Ureña, lamentablemente no fue suficiente", indicó el exentrenador de la Selección Peruana. 

"No hay tiempo para lamentos"

Por otro lado, indicó que el dolor y la bronca por la derrota ante Palmeiras está presente aún, pero no se pueden dar el lujo de lamentarse porque tiene que afrontar más partidos.

"El dolor está y la bronca está, pero ya se dejó atrás el partido como se trata de hacer siempre", dijo al comienzo.

"No tenemos tiempo para grandes celebraciones ni para grandes tristezas, tenemos que encarar lo que viene con rapidez", finalizó.

Tags
Jorge Fossati Rodrigo Ureña Copa Libertadores Universitario de Deportes

